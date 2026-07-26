Le okupan la casa mientras estaba de viaje y al regresar a Mallorca para recuperarla los intrusos llaman a la Policía

Cuatro personas de origen español han sido detenidas en la zona turística de Playa de Palma por okupar una casa aprovechando que el dueño estaba de viaje. Al ver el salto de la alarma, la víctima regresó para recuperar la vivienda, pero al intentar entrar fueron los propios asaltantes quienes llamaron a la Policía para echarle.

Los hechos ocurrieron el pasado martes sobre las 22:15 horas cuando la Policía Nacional recibió una llamada de emergencia en el 091 en la que una mujer alertaba asustada de que un hombre intentaba acceder a su domicilio escalando la fachada. La denunciante aseguró que tenía miedo porque en el interior de la parcela se encontraban varios menores de edad.

Varias patrullas del Grupo de Motos se desplazaron de inmediato al lugar para intervenir. Al entrevistarse con la mujer, esta manifestó a los agentes que llevaba residiendo allí algunas semanas tras haber comprado la vivienda por 1.500 euros. En ese momento, en el inmueble se encontraban familiares y amigos de la mujer, así como seis menores de edad. Sin embargo, la rocambolesca escena dio un giro inesperado cuando los agentes abordaron al supuesto escalador.

El presunto «intruso» resultó ser el legítimo propietario de la casa, quien reside allí durante todo el año y se había ausentado dos semanas por un viaje. El hombre explicó que la central de alarmas le había avisado de la entrada de personas extrañas en su domicilio, motivo por el cual se personó de urgencia en el lugar para encontrárselo ocupado y con evidentes señales de violencia.

Las gestiones realizadas por los agentes confirmaron que esa misma mañana un grupo de personas había accedido a la finca para descargar enseres e introducir diversos muebles. Una vez reunidas las pruebas, los policías entraron al inmueble con el dueño y pudieron verificar que la cadena de la verja había desaparecido, la puerta principal estaba forzada y el sistema de alarma con sus cámaras de seguridad había sido arrancado por completo.

Además, el propietario echó en falta ropa personal, libros, mobiliario del salón y la cocina, así como utensilios y botes de pintura que guardaba en un almacén de la parcela.

Ante la contundencia de las evidencias, la Policía Nacional procedió a la detención de las cuatro personas de origen español, dos hombres y dos mujeres, como presuntas autoras de un delito de allanamiento de morada. Por su parte, los seis menores que se encontraban en el interior de la vivienda fueron entregados a un familiar.