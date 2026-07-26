Aitana demuestra que es la mayor fan de Plex y no falta a su gran noche en La Velada del Año VI

Aitana y Plex ya están en La Velada del Año VI. La cantante y el creador de contenido han despejado cualquier duda sobre su presencia en el gran evento organizado por Ibai Llanos al aparecer juntos en su llegada al estadio de La Cartuja de Sevilla. Después del romántico mensaje que la artista le dedicó horas antes en redes sociales, la pareja ha reaparecido unida en una de las noches más importantes para el zamorano, que esta noche se enfrenta al creador de contenido salvadoreño Fernanfloo.

La presencia de Aitana era una de las grandes incógnitas de las últimas horas. Aunque muchos daban por hecho que acudiría para apoyar a su pareja, no existía confirmación hasta que el propio Plex compartió un vídeo de ambos entrando al estadio. Bastó una sola palabra, «Llegamos», para revolucionar las redes sociales y confirmar que la catalana no ha querido perderse uno de los retos más importantes en la carrera del influencer.

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Horas antes, la intérprete de Superestrella ya había dejado clara su admiración por Plex. A través de Instagram publicó varias fotografías junto a él acompañadas de un mensaje que no pasó desapercibido: «Mucha suerte mañana, mi amor. Te quiero y te admiro. #TEAMPLEX por siempre». Unas palabras con las que, además de desearle suerte antes del combate, volvía a zanjar los rumores que durante las últimas semanas apuntaban a una supuesta crisis sentimental entre ambos.

Lo cierto es que la pareja atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Desde que hicieron pública su relación, han optado por mantener un perfil mucho más discreto que en anteriores etapas sentimentales de la cantante, aunque cuando llega una fecha importante siempre dejan claro que están el uno al lado del otro. Y esta noche, Aitana ha querido acompañar personalmente a Plex en un desafío que lleva preparando durante meses.

Para ambos, además, La Velada del Año tiene un significado especial. En la edición de 2024, fue Plex quien acaparó todas las miradas con su espectacular puesta en escena antes del combate. Un año después, fue Aitana la encargada de poner la banda sonora al evento con un medley de algunos de sus mayores éxitos, una actuación marcada por varios problemas de sonido que no empañaron su actuación sobre el escenario.

En esta ocasión, la cantante ha vuelto a convertirse en uno de los focos de atención gracias a un estilismo completamente veraniego. Aitana ha apostado por un look total white, formado por unos pantalones capri, un top blanco y unas sandalias de dedo, uno de los calzados más buscados de la temporada. Plex, por su parte, ha mantenido la misma línea con unos vaqueros claros, camisa blanca, gafas de sol y una gorra de Chrome Hearts, una de las firmas más exclusivas del momento, cuyo precio supera los 2.000 euros.

Mientras miles de personas llenan las gradas de La Cartuja y millones siguen el evento desde sus casas, la imagen de Aitana y Plex llegando juntos ya se ha convertido en una de las más comentadas de La Velada del Año VI.