El lema de vida de Edgar Allan Poe que sigue vigente después de 2 siglos: «El hombre es ahora más activo pero no más feliz»

Resulta irónico ver cómo escritores con un final trágico, como Ernest Hemingway, dejaron grandes reflexiones sobre la felicidad. Curiosamente, también lo hizo el genio de las novelas de terror Edgar Allan Poe.

Así lo demostró con la cita «El hombre es ahora más activo pero no más feliz», que aunque se acuñó en el siglo XIX sirve para nuestros días. Y es que habla de esa sensación que se produce cuando cada vez hacemos más cosas, pero sin que se traduzca en una vida mejor.

La frase cobra más importancia por quién la dijo. Poe, falleció en Baltimore en 1849, fue escritor, poeta, crítico y periodista. Se le recuerda sobre todo por sus relatos de terror, pero esta reflexión demuestra que también supo mirar de frente una contradicción humana que no ha desaparecido.

La reflexión de Edgar Allan Poe sobre la felicidad que puedes aplicar en tu vida

Es curioso leer las reflexiones sobre literatura de los grandes escritores, pero la frase «El hombre es ahora más activo pero no más feliz» es llamativa por otra cosa: la dice un escritor del siglo XIX pero sigue vigente.

Con estas palabras Poe logró resumir cómo la actividad puede aumentar sin que aumente la felicidad. Se puede llenar el día de tareas, mensajes, desplazamientos y obligaciones sin que todo eso deje una sensación real de plenitud.

El consejo que deberíamos extraer para nuestra vida es no confundir el movimiento con el bienestar. Para Edgar Allan Poe, el progreso exterior no garantiza una mejora interior.

El ser humano puede avanzar en medios, recursos y velocidad, pero seguir atrapado en las mismas dudas. Y eso es exactamente lo que nos ocurre ahora.

Vivimos rodeados de herramientas como la inteligencia artificial (IA) que prometen ahorrar tiempo, pero muchas veces el resultado es el contrario: más disponibilidad, más estímulos y más presión para estar siempre haciendo algo.

La enseñanza de Edgar Allan Poe sobre la felicidad y estar muy activos

Por desgracia, la reflexión de Edgar Allan Poe sigue vigente dos siglos después. Quizás hacemos más, respondemos antes y producimos más deprisa, pero eso no nos garantiza ser más felices.

Lo que deberíamos hacer es entender la cita como un aviso para que no midamos la vida por la cantidad de cosas hechas. No debemos caer en la tentación de sustituir la reflexión por la agenda.

Además, a un nivel más amplio debería servirnos para revisar nuestra idea de progreso. Una sociedad puede ser más rápida, más técnica y más eficiente, pero eso no basta si sus individuos viven agotados, ansiosos o incapaces de parar.

Quién fue Edgar Allan Poe, el escritor estadounidense que marcó el terror moderno

Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y murió en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Fue escritor, poeta, crítico, periodista y editor estadounidense, vinculado al Romanticismo.

Su nombre quedó unido para siempre al relato corto, al misterio y a la literatura gótica. También se le considera una figura clave del cuento detectivesco, con obras como Los crímenes de la calle Morgue.

Entre sus textos más conocidos figuran El cuervo, El gato negro, El corazón delator, La caída de la Casa Usher, El pozo y el péndulo o La carta robada.

Además, se considera que su obra abrió el camino a una forma moderna de entender el miedo: menos basada en monstruos externos y más centrada en la mente, la culpa, la obsesión y la percepción alterada.

Poe intentó vivir de la escritura en una época en la que eso resultaba especialmente difícil. Su carrera mezcló poesía, narrativa breve, crítica literaria y trabajo en revistas, y su vida estuvo marcada por los problemas económicos y las pérdidas personales.

Murió con sólo 40 años, pero su influencia siguió creciendo. Hoy su nombre aparece asociado al terror literario, al suspense, al relato policial y a una idea muy exigente del arte.