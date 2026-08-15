Los chefs españoles lo confirman: para que un gazpacho quede más rico, hay que dejarlo «reposar para que los sabores se integren»

El gazpacho tal y como lo conocemos hoy tiene su origen en Andalucía, donde comenzó a tomar forma durante el siglo XVI. Los jornaleros y campesinos aprovechaban el pan seco de días anteriores, lo humedecían con agua y añadían tomates que estrujaban a mano. Después, pasaron a incorporar ajo, aceite y pimienta para darle sabor y conseguir un plato sencillo, económico y nutritivo.

En cuanto a sus ingredientes, el tomate es, sin duda, el gran protagonista. Para preparar un buen gazpacho, los chefs recomiendan variedades como el tomate pera o el tomate de rama, aunque lo realmente importante es que estén bien maduros y tengan buen sabor. Junto al tomate, la receta tradicional suele incluir pimiento rojo o verde, pepino, aceite de oliva, un poco de vinagre y, de manera opcional, ajo.

El truco definitivo para que el gazpacho quede perfecto

#tips #cocina #gastronomia ♬ sonido original – Jordi Cruz @jordicruzof Un buen gazpacho parece sencillo, pero conseguir que siempre salga equilibrado, fresco y lleno de sabor tiene sus pequeños secretos. La calidad del tomate, el tratamiento de cada hortaliza y algunos detalles durante el triturado marcan una diferencia enorme en el resultado final. Ingredientes: – 250 g de tomate bien maduro – 50 g de pimiento rojo – 50 g de pepino – 15 g de cebolleta – 5 g de ajo (sin germen) – 125 ml de agua – 15 ml de vinagre – 90-100 ml de aceite de oliva virgen extra – 6 g de sal – 15-25 g de miga de pan del día anterior (opcional) Elaboración: 1. Escoge un buen tomate. Debe estar bien maduro, con la piel brillante, ceder ligeramente al presionarlo y, sobre todo, oler intensamente a tomate en la zona del pedúnculo. 2. Prepara las hortalizas. Retira las semillas del pepino para que resulte más ligero, elimina el germen del ajo para suavizar su sabor y corta el pimiento aprovechando únicamente la carne, evitando las partes fibrosas del interior. 3. Tritura. Introduce todos los ingredientes en el vaso triturador y procesa a máxima potencia hasta obtener una crema muy fina. Es importante que los ingredientes estén bien fríos y evitar que la mezcla se caliente durante el triturado. 4. Cuela. Pasa el gazpacho por un colador fino para eliminar pieles y posibles fibras y conseguir una textura mucho más elegante. Un gazpacho fresco, sedoso y lleno de sabor, donde la materia prima y unos pequeños detalles marcan toda la diferencia. Y si por cualquier motivo te sobra, al día siguiente estará todavía más rico, con todos los sabores perfectamente integrados. #gazpacho

Un buen gazpacho puede parecer una receta sencilla, pero conseguir que quede equilibrado y lleno de sabor requiere conocer algunos trucos que marcan la diferencia.

Para preparar este gazpacho que el chef Jordi Cruz ha compartido en sus redes sociales necesitarás 250 gramos de tomate bien maduro, 50 gramos de pimiento rojo, 50 gramos de pepino, 15 gramos de cebolleta y 5 gramos de ajo sin germen. Además, se añaden 125 mililitros de agua, 15 mililitros de vinagre, entre 90 y 100 mililitros de aceite de oliva virgen extra y 6 gramos de sal. Si quieres darle algo más de cuerpo, también puedes incorporar entre 15 y 25 gramos de miga de pan del día anterior, aunque este ingrediente es opcional.

El primer paso consiste en escoger un buen tomate. Lo ideal es que esté bien maduro, tenga la piel brillante y ceda ligeramente al presionarlo. Sin embargo, hay otro detalle muy útil: acércalo a la nariz y comprueba que desprenda un aroma intenso a tomate, especialmente en la zona del pedúnculo.

A continuación, prepara correctamente el resto de las hortalizas. Retira las semillas del pepino para obtener un resultado más ligero y elimina el germen del ajo, ya que así conseguirás que su sabor sea menos fuerte. En el caso del pimiento, utiliza principalmente la carne y procura retirar las partes más fibrosas del interior.

Una vez que tengas todos los ingredientes preparados, introdúcelos en el vaso de la batidora o triturador y procesa a máxima potencia hasta conseguir una crema fina y homogénea. Para obtener un resultado más fresco, es importante que las hortalizas estén bien frías y, además, conviene evitar que la mezcla se caliente demasiado durante el triturado.

Por último, pasa el gazpacho por un colador fino. De esta manera, eliminarás las pequeñas pieles, semillas o fibras que hayan podido quedar y conseguirás una textura mucho más suave, fina y agradable al paladar. Después, sólo tendrás que meterlo durante varias horas en la nevera antes de servirlo para disfrutar de un gazpacho fresco y perfectamente equilibrado.

La importancia del reposo

Finalmente, cabe recordar que el reposo puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Cuando los ingredientes tienen tiempo para integrarse, los sabores se mezclan mejor y el gazpacho adquiere un sabor mucho más equilibrado. Ahora bien, ¿cuándo debe hacerse ese reposo: antes o después de triturar? Lo más recomendable es dejar reposar las hortalizas y el resto de ingredientes antes de pasarlos por la batidora.