La F1 se rinde a Fernando Alonso y Adrian Newey: «Sueño con una mejora como la de Aston Martin»

La Fórmula 1 se ha rendido a la mejoría de Aston Martin, maximizada por Fernando Alonso este sábado durante la clasificación del Gran Premio de Hungría para meterse en la Q2 por primera vez este año. Pasar de la más absoluta nada a reinar la zona baja no merece excesiva celebración pública, pero sí interna. La escudería ha recortado esas décimas que le hicieron llegar a las 10 primeras pruebas del Mundial sin opción alguna.

Y por eso el resto de rivales miran asombrados. Algunos de ellos incluso lo manifestaron. Alucinaban con la evolución aerodinámica del AMR26, en su versión B, con el megapaquete de 16 mejoras con el sello de Adrian Newey que ha devuelto a Alonso a la competitividad. La reflexión más llamativa quizá fuese la de Carlos Sainz, otro gran piloto que se hunde dentro del Williams en su peor fin de semana del año.

«Veo que equipos como ellos han encontrado muchísimo potencial en el túnel de viento. Como equipo tenemos que verlo como una motivación. Acaban de demostrar que un equipo con recursos similares y que estaba con una de las peores cargas aerodinámicas, de una carrera a otra ha logrado la mejor de la clase media», analizó el español.

Su compañero, Alex Albon, superado constantemente por Sainz, suspira aún más fuerte por algo similar: «Sueño con una mejora así». Por su parte, otro veterano como Checo Pérez aplaudía a su colega Alonso en el Hungaroring: «Se esperaba en cuanto consiguiesen unir todos. Serán muy competitivos pronto». Aston Martin ha vuelto y Fernando quiere más.

Alonso quiere más

«Es importante para todos. Teníamos un déficit, no cambia el paquete muchas posiciones pero sí el impulso de todos en la fábrica. Ahora ya no perseguimos algo que desconocemos. Conocemos con exactitud los objetivos para el próximo paquete y los objetivos para el próximo año», aseguraba el asturiano ante la prensa en Budapest.