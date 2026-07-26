Estas son las 33 carreteras cortadas en toda España por los incendios descontrolados

Los incendios forestales han obligado a cortar al menos 33 carreteras secundarias en España, afectando de manera crítica a la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y la Sierra Norte de Guadalajara.

Ninguna autovía o autopista principal de la red estatal se encuentra afectada, concentrándose todas las restricciones en la red convencional y autonómica.

Las autoridades y la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan evitar de manera absoluta los desplazamientos innecesarios por las comarcas afectadas para facilitar el paso de los servicios de emergencia y evacuación. Las principales carreteras afectadas son:

Comunidad de Madrid

Ocho vías cortadas entre Chapinería, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

M-501, M-512 y M-541 : Cortadas entre Chapinería y Pelayos de la Presa.

: Cortadas entre Chapinería y Pelayos de la Presa. M-507 y M-540 : Interrumpidas a la altura de Villa del Prado.

: Interrumpidas a la altura de Villa del Prado. M-510 : Afectada en Valdemorillo.

: Afectada en Valdemorillo. M-533 : Cortada en el entorno de El Alcor.

: Cortada en el entorno de El Alcor. N-403: Cerrada en San Martín de Valdeiglesias (conecta con el corte de Ávila).

Ávila

Nueve vías cerradas, principalmente concentradas en el Valle del Tiétar y Cebreros

AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562 : Todas cortadas de forma íntegra en Cebreros.

: Todas cortadas de forma íntegra en Cebreros. AV-901 y AV-902 : Interrumpidas en el término municipal de Burgohondo.

: Interrumpidas en el término municipal de Burgohondo. AV-904: Cerrada en Guisando.N-403: Bloqueada a su paso por El Barraco.

Guadalajara

12 carreteras de la red convencional afectadas en la Sierra Norte

CM-110: Cortada en Atienza.

Cortada en Atienza. CM-1001, CM-1005 y CM-1006: Interrumpidas en La Toba, La Miñosa y Cogolludo respectivamente.

Interrumpidas en La Toba, La Miñosa y Cogolludo respectivamente. Afectados tramos locales en las carreteras GU-137, GU-140, GU-144, GU-145, GU-147, GU-151, GU-161 y GU-177.

Castellón

CV-223 : Cortada por completo (en nivel negro) entre los kilómetros 0 y 11, afectando al tramo comprendido entre Nules y Eslida.

: Cortada por completo (en nivel negro) entre los kilómetros 0 y 11, afectando al tramo comprendido entre Nules y Eslida. CV-2261: Interrumpida de manera total en sus accesos y enlaces hacia el término municipal de La Vall d’Uixó.

Teruel

La A-1702 (en Ejulve)

TE-38 y TE-V-8101 (en Dos Torres de Mercader).

Huelva

Registra un corte total en la A-475 a su paso por Villanueva de las Cruces.