Estas son las 33 carreteras cortadas en toda España por los incendios descontrolados
Los incendios forestales han obligado a cortar al menos 33 carreteras secundarias en España, afectando de manera crítica a la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y la Sierra Norte de Guadalajara.
Ninguna autovía o autopista principal de la red estatal se encuentra afectada, concentrándose todas las restricciones en la red convencional y autonómica.
Las autoridades y la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan evitar de manera absoluta los desplazamientos innecesarios por las comarcas afectadas para facilitar el paso de los servicios de emergencia y evacuación. Las principales carreteras afectadas son:
Comunidad de Madrid
Ocho vías cortadas entre Chapinería, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
- M-501, M-512 y M-541: Cortadas entre Chapinería y Pelayos de la Presa.
- M-507 y M-540: Interrumpidas a la altura de Villa del Prado.
- M-510: Afectada en Valdemorillo.
- M-533: Cortada en el entorno de El Alcor.
- N-403: Cerrada en San Martín de Valdeiglesias (conecta con el corte de Ávila).
Ávila
Nueve vías cerradas, principalmente concentradas en el Valle del Tiétar y Cebreros
- AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562: Todas cortadas de forma íntegra en Cebreros.
- AV-901 y AV-902: Interrumpidas en el término municipal de Burgohondo.
- AV-904: Cerrada en Guisando.N-403: Bloqueada a su paso por El Barraco.
Guadalajara
12 carreteras de la red convencional afectadas en la Sierra Norte
- CM-110: Cortada en Atienza.
- CM-1001, CM-1005 y CM-1006: Interrumpidas en La Toba, La Miñosa y Cogolludo respectivamente.
- Afectados tramos locales en las carreteras GU-137, GU-140, GU-144, GU-145, GU-147, GU-151, GU-161 y GU-177.
Castellón
- CV-223: Cortada por completo (en nivel negro) entre los kilómetros 0 y 11, afectando al tramo comprendido entre Nules y Eslida.
- CV-2261: Interrumpida de manera total en sus accesos y enlaces hacia el término municipal de La Vall d’Uixó.
Teruel
La A-1702 (en Ejulve)
TE-38 y TE-V-8101 (en Dos Torres de Mercader).
Huelva
Registra un corte total en la A-475 a su paso por Villanueva de las Cruces.