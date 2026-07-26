Incendios en España

Estas son las 33 carreteras cortadas en toda España por los incendios descontrolados

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La UME y la Guardia Civil vigilan una carretra cortada. (Ep)
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Los incendios forestales han obligado a cortar al menos 33 carreteras secundarias en España, afectando de manera crítica a la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y la Sierra Norte de Guadalajara.

Ninguna autovía o autopista principal de la red estatal se encuentra afectada, concentrándose todas las restricciones en la red convencional y autonómica.

Las autoridades y la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan evitar de manera absoluta los desplazamientos innecesarios por las comarcas afectadas para facilitar el paso de los servicios de emergencia y evacuación. Las principales carreteras afectadas son:

Comunidad de Madrid

Ocho vías cortadas entre Chapinería, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

  • M-501, M-512 y M-541: Cortadas entre Chapinería y Pelayos de la Presa.
  • M-507 y M-540: Interrumpidas a la altura de Villa del Prado.
  • M-510: Afectada en Valdemorillo.
  • M-533: Cortada en el entorno de El Alcor.
  • N-403: Cerrada en San Martín de Valdeiglesias (conecta con el corte de Ávila).

Ávila

Nueve vías cerradas, principalmente concentradas en el Valle del Tiétar y Cebreros

  • AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562: Todas cortadas de forma íntegra en Cebreros.
  • AV-901 y AV-902: Interrumpidas en el término municipal de Burgohondo.
  • AV-904: Cerrada en Guisando.N-403: Bloqueada a su paso por El Barraco.

Guadalajara

12 carreteras de la red convencional afectadas en la Sierra Norte

  • CM-110: Cortada en Atienza.
  • CM-1001, CM-1005 y CM-1006: Interrumpidas en La Toba, La Miñosa y Cogolludo respectivamente.
  • Afectados tramos locales en las carreteras GU-137, GU-140, GU-144, GU-145, GU-147, GU-151, GU-161 y GU-177.

Castellón

  • CV-223: Cortada por completo (en nivel negro) entre los kilómetros 0 y 11, afectando al tramo comprendido entre Nules y Eslida.
  • CV-2261: Interrumpida de manera total en sus accesos y enlaces hacia el término municipal de La Vall d’Uixó.

Teruel

La A-1702 (en Ejulve)

TE-38 y TE-V-8101 (en Dos Torres de Mercader).

Huelva

Registra un corte total en la A-475 a su paso por Villanueva de las Cruces.

 

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