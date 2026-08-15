A qué se referían los estoicos cuando decían: «No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden»
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Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo aparece resumida en una frase atribuida a Epicteto: «No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serena». A primera vista, puede parecer una invitación a resignarse ante cualquier circunstancia, pero en realidad el significado original va mucho más allá. Los estoicos no defendían una vida de conformismo, sino una forma diferente de relacionarse con aquello que no depende de nosotros.
Para comprender esta idea hay que situarse en el centro de la filosofía estoica: la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto insistía en que nuestras opiniones, decisiones, deseos y acciones dependen, en gran medida, de nosotros, mientras que otros aspectos de la existencia humana escapan completamente a nuestra voluntad. El problema aparece cuando pretendemos controlar aquello que no podemos controlar y, cuanto mayor es la distancia entre lo que esperamos y lo que sucede, mayor es el sufrimiento y la frustración. La frase de Epicteto propone cambiar el punto de partida. En lugar de esperar que la realidad se adapte continuamente a nuestros deseos, debemos aprender a adaptar nuestros deseos a la realidad.
«No busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden»
Esta idea adquiere especial relevancia cuando se trata del pasado, ya que muchas preocupaciones están relacionadas con acontecimientos que ya no se pueden cambiar. Desde una perspectiva estoica, permanecer atrapado en lo que debería haber ocurrido supone enfrentarse continuamente a una realidad que ya no existe. La sabiduría consiste en aprender y trasladar la enseñanza al presente.
Lo mismo sucede con el futuro. La ansiedad anticipatoria surge ante acontecimientos que todavía no han ocurrido. En este contexto, los estoicos invitaban a regresar al momento presente y distinguir entre la posibilidad y el hecho. No se trata de ignorar el futuro ni de actuar irresponsablemente, sino de prepararse sin vivir permanentemente dentro de escenarios imaginarios.
Desear que los acontecimientos sucedan como suceden significa, en definitiva, aprender a encontrarse con la realidad tal como es, no como nuestra mente habría preferido que fuera. Y desde ese punto de partida, todavía queda algo que nadie nos puede arrebatar: la posibilidad de elegir cómo actuar, qué aprender y qué clase de persona queremos ser.
Las mejores frases del estoicismo
- «El bienestar se logra poco a poco, sin embargo, no es algo insignificante» (Zenón de Citio)
- «Si hubiese seguido a la multitud, no habría estudiado filosofía» (Crisipo de Solos)
- «Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad» (Séneca)
- «La tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que dirán» (Marco Aurelio)
- «El hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo» (Zenón de Citio)
- «La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro» (Séneca)
- «Mejor tropezar con los pies que con la lengua» (Zenón de Citio)
- «La mayoría de lo que hacemos y decimos no es esencial. Pregúntate en cada momento, ¿es esto necesario?» (Marco Aurelio)
- «Disfruta de los placeres presentes de tal manera que no perjudiques los futuros» (Séneca)
- «La satisfacción nace cuando nuestra vida fluye» (Zenón de Citio)
- «No es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos lo que importa» (Epicteto)
- «La felicidad radica en la virtud» (Séneca)
- «La virtud es el único bien» (Cleantes)
- «Mantén silencio en su mayor parte, y habla solo cuando debas hacerlo, y entonces brevemente» (Epicteto)
- «Si hablan mal de ti y es verdad, corrígete; si es mentira, ríete de ello» (Epicteto)
- «Mantén compañía solo con personas que te levanten» (Epicteto)
- «Quien contempla a un verdadero amigo, es como si contemplara a otro ejemplar de sí mismo» (Cicerón)
- «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos» (Marco Aurelio)
- «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino» (Marco Aurelio)
- «La mejor manera de defenderse de los demás es no parecerse a ellos» (Marco Aurelio)
- «No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno» (Marco Aurelio)
- «Acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une» (Marco Aurelio)
- «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años» (Marco Aurelio)
- «Algunas cosas dependen de nosotros y otras no» (Epicteto)
- «Hace falta muy poco para tener una vida feliz; está todo dentro de ti, en tu forma de pensar» (Marco Aurelio)
- «Los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven» (Epicteto)
- «No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas» (Séneca)
- «El mejor remedio para la ira es el tiempo» (Séneca)
- «Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo lo hace con el cuerpo» (Séneca)
- «La dulzura, cuando es sincera, es una fuerza invencible» (Marco Aurelio)