Juls Janeiro habla de los incendios con un mensaje marcado por Jesulín de Ubrique: «Sé lo que es cuidar el campo cada día»

Los incendios que asolan Madrid y Ávila mantienen a toda España en vilo. En este momento, ambos frentes han terminado por unirse y el balance es devastador: cerca de 90.000 personas evacuadas y 77.000 hectáreas calcinadas. Una tragedia que ha movilizado a numerosos rostros conocidos. Desde Tamara Falcó y Georgina Rodríguez hasta Richard Gere o Antonio Banderas, muchos han utilizado sus redes sociales para compartir información útil y mostrar su apoyo a los afectados. Entre ellos también ha querido alzar la voz Juls Janeiro, que ha firmado uno de los mensajes más personales al recordar el vínculo que mantiene con el mundo rural gracias a su padre, Jesulín de Ubrique.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no ha dudado en mostrar su preocupación por el avance de las llamas en ambas comunidades autónomas. A través de sus redes sociales, la joven influencer ha compartido una profunda reflexión: «De verdad que me rompe el corazón ver cómo otro verano más España está ardiendo. No entiendo cómo seguimos llegando a este punto año tras año», escribe. Y añade: «No puede ser que solo hablemos de los incendios cuando ya es demasiado tarde. Hay que cuidar el campo, invertir en quienes lo mantienen vivo y dejar de verlo como algo secundario porque, cuando se abandona el territorio, todos acabamos pagando las consecuencias».

Como otros rostros conocidos, Juls Janeiro ha querido utilizar su altavoz para poner el foco en un problema que, verano tras verano, vuelve a repetirse. Sin embargo, su mensaje va un paso más allá del apoyo a los afectados. «Ojalá algún día dejemos de normalizar estas imágenes cada verano. Muchísima fuerza a todas las personas que están luchando contra el fuego y a quienes lo han perdido todo», concluye en otra de sus publicaciones.

Pero si hay algo que ha llamado especialmente la atención de su reflexión, es que habla desde la experiencia. Juls Janeiro recuerda que ha crecido rodeada del campo y de la ganadería gracias a Jesulín de Ubrique, una realidad que, asegura, le ha permitido comprender el enorme esfuerzo que supone mantener vivo el entorno rural. «He crecido viendo de cerca el trabajo que hay detrás de una finca y una ganadería gracias a mi padre. Sé el esfuerzo que supone cuidar el campo cada día y lo importante que es mantenerlo vivo», explica.

La joven continúa con una reivindicación que ha sido muy aplaudida por sus seguidores: «Por eso me da tanta rabia que muchas veces solo nos acordemos del mundo rural cuando ya es demasiado tarde. Invertir en el campo no es solo apoyar a agricultores y ganaderos; también es cuidar nuestros montes, prevenir incendios y proteger un entorno que es de todos». Unas palabras con las que pone el foco en la prevención y en la importancia de cuidar un entorno que cada verano vuelve a enfrentarse a una de sus peores amenazas.

Aunque durante años intentó mantenerse alejada del foco mediático, Juls Janeiro ha ido ganando protagonismo en los últimos tiempos. Su relación con la prensa nunca ha sido especialmente cercana, pero poco a poco se ha ido adaptando a la exposición pública. Ahora, en uno de los momentos más delicados que vive el país, ha decidido utilizar su voz para lanzar un mensaje de concienciación que va mucho más allá de una simple publicación en redes sociales.