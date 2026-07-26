Quién es Guillermo, el nuevo integrante de la familia Pombo que puede aparecer en la siguiente temporada de la docuserie

Gabriela Toral, la joven a la que miles de seguidores conocen como la cuarta hermana Pombo, ha decidido dar un paso poco habitual en ella: hacer pública su relación sentimental. A través de una publicación en sus redes sociales, ha presentado de manera oficial a Guillermo, el joven que ocupa su corazón y que, a partir de ahora, podría convertirse en uno de los rostros habituales de la docuserie.

Si algo ha caracterizado a Gabriela desde que el apellido Pombo saltó a la primera línea mediática ha sido la discreción. Frente a la exposición de María, Marta y Lucía, convertidas en algunas de las creadoras de contenido más seguidas del país, ella ha optado siempre por un perfil mucho más bajo, midiendo cada aparición y cada concesión a la vida pública.

Por eso su última publicación ha tenido tanto eco. Gabriela ha compartido un carrusel de imágenes junto a Guillermo en las que se les ve disfrutando de distintos planes juntos.

Hay fotos de día, de noche, en celebraciones con amigos, pero han sido especialmente dos instantáneas en las que ambos se besan las que han desatado el aluvión de comentarios y felicitaciones.

Junto a las imágenes, una frase breve, casi un manifiesto personal: «El amor tiene que ser divertido». Seis palabras que resumen el momento vital que atraviesa y que han sido interpretadas por sus seguidores como una declaración de intenciones. Sin grandes párrafos, sin necesidad de explicar más. La naturalidad como bandera.

¿Quién es Gabriela Toral?

Para entender la expectación que genera cualquier novedad en torno a Gabriela hay que remontarse a su propia historia, una historia que es inseparable de la de la familia Pombo.

Gabriela es hija de Marcia, la mujer que durante años trabajó en casa de los Pombo cuidando de las tres hermanas cuando eran pequeñas, recogiéndolas del colegio y siendo un apoyo fundamental mientras sus padres trabajaban. En ese contexto, Marcia se quedó embarazada. Un momento que María Pombo ha relatado en más de una ocasión con especial emoción.

«Somos tres hermanas biológicas y luego está Gaby, que es una hermana más. Siempre digo que la quiero igual o más que a mis hermanas Lucía y Marta, porque nació, básicamente, en casa. Teníamos una nanny que nos cuidaba, nos recogía del colegio cuando mis padres estaban trabajando… y se quedó embarazada.», confesaba la empresaria.

Desde entonces, Gabriela creció como una más. Aunque con el tiempo Marcia dejó de trabajar para la familia, la relación no solo no se rompió, sino que se reforzó. Papín, Víctor Pombo, es su una figura paterna de referencia y el vínculo con María, Marta y Lucía es el propio de cuatro hermanas que han compartido infancia, adolescencia y ahora vida adulta.

El capítulo más delicado de la serie

Esa relación tan especial quedó reflejada en la docuserie de Prime Video. Si la quinta temporada estuvo marcada por algo, fue precisamente por abordar, por fin y sin rodeos, la pregunta que muchos espectadores se hacían desde hacía años: el origen de Gabriela.

El programa se atrevió a poner sobre la mesa los rumores y lo hizo de la manera más transparente posible, con una prueba de ADN que confirmó que Víctor Pombo no es su padre biológico. Lejos de generar una fractura, el resultado sirvió para reafirmar lo que la familia lleva defendiendo desde el principio: los lazos no los dicta la sangre.

Emotiva fue también la intervención de su madre, Marcia, en la segunda temporada, cuando habló con orgullo de su hija: «Tú sabes que estoy orgullosa de ti, eres buena hija, me quieres un montón, tienes dos madres que te adoramos, tú adoras a Sito, Papín, que es tu padrino, es como tu padre, lo adoras; adoras a tus hermanas… Eres buena con todo el mundo».

Así es Guillermo

De Guillermo, por el momento, se sabe poco. Y esa es, precisamente, la línea que Gabriela quiere mantener. No hay presentación oficial por todo lo alto, ni entrevista conjunta, ni posado buscado.

Esa normalidad es la que ha conquistado a los seguidores de la familia, que han inundado la publicación de mensajes de enhorabuena. Entre ellos, los de sus hermanas, que no han tardado en celebrar públicamente la noticia.

Su aparición abre un interrogante lógico para los fans de la docuserie: ¿veremos a Guillermo en la próxima temporada? Los Pombo han hecho de su vida, con sus luces y sus sombras, el contenido central del formato, y las parejas han tenido siempre un papel protagonista.

La cuarta hermana Pombo ya no es aquella niña que correteaba por casa mientras María, Marta y Lucía hacían planes de adolescentes. Es una mujer joven que ha construido su propio camino, que ha sabido gestionar con una madurez inusual el hecho de crecer bajo el foco mediático y que ahora, con Guillermo a su lado, inicia una nueva etapa que sus seguidores miran con cariño y curiosidad.