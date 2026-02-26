Sale a la luz el test de ADN que puede cambiarlo todo en la familia de las Pombo

La exposición de la vida privada vuelve a situar a la familia Pombo en el centro de la noticia. La quinta temporada de Pombo, la serie de Amazon Prime Video que retrata el día a día del famoso clan de influencers, se estrenó el pasado 24 de febrero con una revelación que ha acaparado la atención de seguidores y analistas del fenómeno social que representan: una prueba de ADN que pone fin a décadas de rumores sobre la paternidad de Gabriela Toral.

La nueva entrega vuelve a situar a María Pombo como eje narrativo, acompañada por sus hermanas, Marta Pombo y Lucía Pombo; sus padres, Víctor Pombo y Teresa Ribó; así como sus respectivas parejas. A este núcleo se suma, como en temporadas anteriores, Gabriela Toral, considerada desde la infancia una «hermana postiza».

El tráiler, difundido en redes sociales por María Pombo, adelantaba una temporada cargada de viajes, celebraciones familiares y conflictos internos. Los capítulos, rodados entre España y Miami, muestran a los distintos matrimonios del clan compartiendo fiestas y escapadas, al tiempo que dejaban entrever tensiones latentes.

«Quinta temporada. Jamás lo hubiésemos dicho. Siempre decimos ‘hasta aquí’, ya no hay nada que contar, pero siempre hay cositas», comenta María Pombo a su marido en una de las primeras escenas, una frase que funciona como declaración de intenciones de una entrega que combina el tono ligero habitual con revelaciones de gran carga emocional. Después de ver la temporada entera, podemos confirmar que el famosos clan debe enfrentarse a situaciones complicadas, aunque la que más interés ha despertado es la prueba de ADN.

La prueba de ADN

El eje central de la temporada gira en torno a un asunto que durante años se mantuvo como tabú: la posibilidad de que Víctor Pombo fuese el padre biológico de Gabriela Toral, hija de Marcia, una mujer de confianza que trabajó en el hogar familiar durante la infancia de las hermanas. Aunque siempre fue tratada como una más, el rumor planeó durante décadas sobre el entorno del clan.

La docuserie muestra el momento en que la cuestión emerge abiertamente. «Le ha confirmado que Gabriela es hija de Papín», comenta María Pombo a su madre y hermanas en una conversación inicial. La reacción no tarda en llegar: «A mí se me acaba de ocurrir una idea súper loquísima: una prueba de paternidad», propone Marta Pombo, dando pie a una de las tramas más delicadas abordadas por el formato.

Las cámaras acompañan posteriormente a Víctor Pombo y Gabriela Toral a una clínica para someterse a las pruebas. «Papín, nunca pensé que llegaría ese momento», reconoce ella, mientras Lucía Pombo verbaliza el temor compartido: «Ese engaño sería muy heavy».

¿Quién es el padre de Gabriela?

En uno de los testimonios grabados en el salón familiar, Víctor Pombo admite: «Yo no he sido precisamente un marido ejemplar», una declaración que añade complejidad al relato y evidencia la voluntad del programa de explorar zonas incómodas de la historia familiar. Esta confesión ha dado mucho de qué hablar y algunos entienden que Papín ha insinuado que en el pasado ha engañado a Sito.

El suspense se prolonga hasta el sexto y último episodio, publicado junto al resto de la temporada en la plataforma. Durante un viaje en caravana por Cantabria, padre e hija deciden poner fin a las dudas. El escenario, un camping rodeado de naturaleza, contrasta con la tensión que se respira cuando el sobre con los resultados llega a sus manos.

Las hermanas dudan unos segundos, tratando de interpretar el lenguaje técnico del informe. Finalmente, encuentran la frase determinante: «Las muestras recibidas son genéticamente incompatibles». El documento confirma que Gabriela Toral no es hija biológica de Víctor Pombo.

La fama de la familia Pombo

Lejos de provocar una ruptura, el resultado refuerza el vínculo emocional construido durante tres décadas. Tras conocerse la conclusión del laboratorio, las hermanas abrazan a Gabriela ante las cámaras, preservando el statu quo familiar que ha definido su relación desde la infancia. Una vez más, las Pombo han conseguido atrapar la atención de los espectadores y su fama no ha hecho nada más que crecer.

La escena de las pruebas genéticas final subraya uno de los mensajes recurrentes de la docuserie: la familia como construcción afectiva más allá de los lazos biológicos. Un enfoque que, unido al atractivo mediático de sus protagonistas, explica el éxito continuado del formato entre sus seguidores.

Con esta quinta temporada, Pombo vuelve a demostrar su capacidad para convertir su intimidad en un asunto capaz de convertirse en noticia a nivel nacional. Entre el entretenimiento y la exposición emocional, la serie consolida su lugar como fenómeno sociocultural en la era de las redes, donde la frontera entre lo público y lo privado continúa difuminándose.