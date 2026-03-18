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El brote de meningitis que afecta al Reino Unido ha generado una fuerte alarma sanitaria y mediática, siendo calificado por varios expertos y autoridades como uno de los episodios más graves en años. Según coinciden medios británicos, el foco principal se sitúa en la ciudad de Canterbury, en el sur de Inglaterra, y está vinculado a una discoteca frecuentada por estudiantes, donde se habría producido un evento de alta transmisión entre los días 5 y 7 de marzo.

El brote ha dejado al menos dos fallecidos, ambos jóvenes, y más de una decena de hospitalizados, algunos en estado grave. En total, se han detectado entre 13 y 20 casos confirmados o sospechosos, aunque las autoridades sanitarias advierten de que la cifra podría aumentar en los próximos días debido al periodo de incubación de la enfermedad. Además, se estima que alrededor de 2.000 personas pudieron estar expuestas en el foco inicial, lo que ha obligado a activar un amplio dispositivo de seguimiento y prevención.

La variante identificada en la mayoría de los casos es la meningitis B, una de las formas más agresivas de esta infección bacteriana, capaz de evolucionar rápidamente y provocar complicaciones graves en pocas horas si no se trata a tiempo. Los medios destacan que el brote afecta principalmente a jóvenes universitarios, un grupo especialmente vulnerable debido a la convivencia estrecha, la vida social intensa y factores como compartir bebidas o espacios cerrados, lo que facilita la transmisión.

La respuesta de las autoridades británicas ha sido inmediata, con la distribución masiva de antibióticos preventivos y el impulso de campañas urgentes de vacunación dirigidas a estudiantes. También se ha contactado con decenas de miles de personas potencialmente expuestas, mientras que universidades y centros educativos han adoptado medidas como la suspensión de actividades presenciales. La situación ha generado escenas de largas colas en centros de salud y farmacias, así como una notable caída de la actividad en zonas de ocio.

El impacto social ha sido significativo, con un clima de preocupación que algunos medios comparan con los primeros momentos de la pandemia. A ello se suma la inquietud por una posible expansión del brote a otras regiones del país, especialmente debido a la movilidad de los estudiantes. Las autoridades mantienen la vigilancia activa y han pedido a la población que esté atenta a los síntomas, insistiendo en la importancia de la detección precoz para evitar consecuencias graves.

Principales síntomas

Los síntomas de la meningitis pueden aparecer de forma rápida y empeorar en pocas horas, por lo que es fundamental reconocerlos a tiempo. En las primeras fases, suelen ser similares a los de una gripe, lo que puede dificultar su detección.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello y sensibilidad a la luz. También pueden aparecer náuseas, vómitos, somnolencia, confusión o dificultad para concentrarse. En muchos casos, la persona afectada puede experimentar un fuerte malestar general y dificultad para mantenerse despierta.

A medida que la enfermedad avanza, pueden surgir signos más graves como convulsiones, dificultad para hablar o moverse y, en algunos casos, una erupción cutánea característica que no desaparece al presionar la piel. Este último síntoma es más frecuente en algunos tipos de meningitis bacteriana y requiere atención médica urgente.

En jóvenes y adultos, también es habitual notar manos y pies fríos, dolor muscular intenso o una sensación de extremidades débiles. En situaciones más graves, la enfermedad puede provocar pérdida de conciencia o un rápido deterioro del estado general.

Dado que la meningitis puede progresar muy rápidamente, los expertos insisten en que, ante la aparición de varios de estos síntomas, especialmente fiebre alta acompañada de rigidez de cuello o confusión, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Detectarla a tiempo puede ser clave para evitar complicaciones graves.

¿Cómo se contagia?

La meningitis, especialmente en su forma bacteriana como la meningitis B, se transmite a través del contacto cercano y prolongado con una persona infectada. No es tan contagiosa como un resfriado, pero puede propagarse en entornos donde hay mucha interacción social.

El contagio se produce principalmente por gotas respiratorias, es decir, a través de la saliva o secreciones de la nariz y la garganta. Esto puede ocurrir al besar, toser, estornudar o incluso al compartir objetos personales como vasos, botellas, cubiertos, cigarrillos o vapeadores.

También es frecuente la transmisión en situaciones de contacto estrecho y continuado, como convivir en la misma casa, residencias universitarias o participar en reuniones en espacios cerrados y concurridos, como discotecas o fiestas. Por eso, los brotes suelen aparecer en entornos con mucha interacción social, especialmente entre jóvenes.