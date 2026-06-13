Topuria y Gaethje cumplen: dan el peso para poder pelear en la Casa Blanca

Las miradas se fueron al hotel JW Marriott de Washington, donde la báscula ejercía como único nexo entre Topuria y Gaethje. Es rival para ambos. Los dos han trabajado durante meses para que la aguja no superara los 70,3 kilos máximos permitidos en peso ligero. Primero subió el hispano-georgiano y lo clavó. Poco después fue el turno del estadounidense, que, tras unos segundos de incertidumbre, también cumplió con el peso. La pelea es oficial.

El pesaje previo a la pelea es el momento más determinante. Un gramo más y el peleador en cuestión está fuera. Todo se mide al milímetro durante la semana previa. Ha sido un corte de peso que, dentro de la gran dificultad que encierra un corte de peso, ha sido menos exigente de lo normal para Topuria, pues hasta que cambió de categoría —a principios de 2025— debía bajar hasta los 66 de peso pluma.

Más de cuatro kilos de bajada respecto al actual del peso ligero. El camino a seguir tras bajarse de la báscula es completamente opuesto. Comienza una contrarreloj para la rehidratación y ganar entre ocho y diez kilos hasta subir a la jaula. UFC Freedom 250 comenzará alrededor de las dos de la madrugada del domingo al lunes hora española, mientras que el combate estelar entre Topuria y Gaethje se espera a partir de las 4:30 de la madrugada española.

Topuria peleará en la Casa Blanca… Si la lluvia lo permite

Las miradas en Washington se van al cielo. ¿Llueve o no llueve? Esa es la cuestión. La pelea de Topuria en la Casa Blanca depende en gran parte de la respuesta. En este momento, el servicio meteorológico del Gobierno de Estados Unidos mantiene el 60% de probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Un jarro de agua fría para Dana White, presidente de la UFC, que es poco amigo de celebrar eventos al aire libre por no poder controlar todos los componentes.

De hecho, el primer contratiempo como consecuencia de las precipitaciones llegó durante la noche del viernes, cuando la rueda de prensa oficial tuvo que retrasarse más de una hora hasta que cesaron los rayos y la lluvia. Y para esa noche las previsiones meteorológicas eran más amables que las predicciones para el momento de la pelea. Ante el riesgo de suspensión, Dana White tiene definida su hoja de ruta.

Tiene un margen de dos horas tanto antes como después de la hora inicial del evento. Es decir, podría adelantar el comienzo de la velada dos horas y podría acabar dos horas después de la hora estimada. Todo depende de las predicciones. Si se acentúan avanzado el día, arrancaría antes; si crecen durante los prolegómenos, el final se iría dos horas más tarde. Eso si no rompe a llover en pleno evento, que trastocaría todo.