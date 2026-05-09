Brutal cara a cara de Topuria: se encara con Josh Hokit con insultos y lanzamientos de objetos

La batalla ha comenzado. Ilia Topuria se las tuvo con Josh Hokit en la primera rueda de prensa oficial del UFC Casa Blanca. Un evento histórico en el que el hispanogeorgiano protagonizará el combate estelar contra Justin Gaethje. Durante esta presentación, El Matador se encaró con el peso pesado para defender a Alex Pereira tras sus ataques al brasileño. Saltaron chispas en esta batalla fuera de la pista que acabó con insultos y lanzamiento de objetos.

Tanto es así que el norteamericano tuvo que ser escoltado fuera del escenario por los miembros de seguridad. La tensión se palpaba en el ambiente. Y eso que esto sólo eran los preliminares de un evento que tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Casa Blanca. Allí, Topuria se encontró y tuvo el primer careo con el que será su rival, Justin Gaethje. El Matador mostró los puños mientras su rival se mantenía firme y serio. Al terminar, ambos se dieron la mano antes de su gran combate dentro de algo más de un mes.

Topuria le mandó un mensaje a su rival durante la presentación: «Gaethje nunca ha peleado con alguien como yo. Solo le pido que se presente, y yo haré el resto». Ilia ha empezado la guerra dialéctica contra el norteamericano, que reconoció que «Topuria es el segundo reto más difícil de mi carrera tras Khabib Nurmagomedov», contra el que perdió por sumisión.

El UFC Freedom 250 promete después de ver el espectáculo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Además, Dana White anunció que el combate entre Topuria y Gaethje contará con un bono de 600.000 dólares (poco más de 500.000 euros) a dividir entre los dos luchadores, y que las dos mejores actuaciones de la noche percibirán 200.000 dólares (169.656 euros).