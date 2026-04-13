La UFC avanza la pelea de Topuria en la Casa Blanca: «La idea más revolucionaria de la historia del deporte»

La UFC ha dado más detalles de cómo será el UFC Casa Blanca. El combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje será el plato fuerte de un evento que promete ser «la idea más revolucionaria de la historia del deporte». La compañía lo tiene todo preparado para que sea «el evento deportivo más histórico de todos los tiempos». Aprovechando la visita de Donald Trump al UFC 327 en Miami, UFC publicó el vídeo promocional del UFC Freedom 250.

«Estados Unidos se construyó sobre ideas únicas y el 14 de junio, en una noche única y sólo esa noche, vamos a intentar la idea más revolucionaria de la historia del deporte», comienza diciendo el vídeo difundido por la UFC en sus redes sociales. En el mismo desvelan cómo será el octágono situado en el Jardín Sur de la Casa Blanca. El escenario de la pelea era todo un reto porque el evento será al aire libre.

La jaula estará situada en medio del jardín con la Casa Blanca de fondo, y cubierta por dos arcos metálicos gigantes unidos por una lona en forma de cúpula para tapar el lugar. Aunque si llueve podrían aparecer los problemas, ya que por los laterales está descubierto y la gente en las gradas se mojaría. Desde los dos arcos metálicos saldrán los focos que iluminarán el octágono, el lugar donde estarán los protagonistas del evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UFC Español (@ufcespanol)

Aunque en la imagen se ven gradas, no se venden entradas para este evento, que será privado, al realizarse en la Casa Blanca. Debido al lugar donde se celebrarán los combates, UFC no ha puesto entradas a la venta por un tema de seguridad. Pero los aficionados sí podrán ver el combate en los alrededores. La organización instalará unas pantallas gigantes a unos kilómetros de la residencia presidencial, para que los aficionados puedan disfrutar de las peleas.

Respecto al backstage y la ceremonia oficial del pesaje, la compañía ha comunicado que ambos serán en la Casa Blanca. Es decir, el último careo entre los dos luchadores antes de verse las caras en el octágono tendrá lugar en uno de los sitios más icónicos del planeta. El UFC Freedom 250 va a ser un evento muy especial, ya que será la primera vez que se celebre algo así en la residencia presidencial y podría ser la única.

Topuria podría salir desde el despacho de Trump

Topuria se enfrentará a Justin Gaethje, campeón interino de peso ligero de la UFC, con el título en juego. Ilia podría salir desde el despacho de Donald Trump, el famoso despacho oval de la Casa Blanca. De ahí partirá el que esté en la esquina roja.

Así lo reveló el hispanogeorgiano en El Hormiguero, donde también habló sobre cómo iba a ser el escenario: «Lo que me cuesta visualizar es cómo va a ser el escenario, en uno de los sitios más icónicos del mundo, cómo van a montar el evento. Porque la esquina roja sale del despacho de Trump».