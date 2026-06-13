Shakira y su entorno explotan ante el bulo de la doble en el Mundial: “Es todo falso”

Después de años viviendo bajo el foco mediático, Shakira parece haberse acostumbrado a que cualquier movimiento suyo genere conversación. Desde su separación de Gerard Piqué hasta los éxitos musicales que llegaron después, la colombiana ha demostrado que sigue siendo una de las artistas más comentadas del planeta. Sin embargo, la última polémica que la rodea poco tiene que ver con su música y mucho con una teoría que se ha hecho viral en redes sociales.

La cantante actuó hace unos días durante la ceremonia de inauguración del Mundial, donde presentó Dai Dai ante miles de espectadores. Lo que debía ser una de las grandes actuaciones de la noche terminó convirtiéndose en el origen de una inesperada conspiración digital. Mientras algunos usuarios aseguraban que la persona que estaba sobre el escenario no era realmente Shakira, sino una supuesta doble, el periodista Javi Hoyos decidió ponerse en contacto con el entorno de la artista para conocer cómo estaban viviendo toda esta situación.

La respuesta fue de absoluta incredulidad. Según explicó el propio creador de contenido en uno de sus vídeos publicados en redes sociales, desde el equipo de la cantante aseguran que «están flipando con todas estas noticias que son fake, y que se siga dando bombo a estas informaciones que han dado la vuelta al mundo». Además, según relató el periodista, las personas cercanas a la colombiana estaban «de verdad sorprendidas de que esto fuese noticia y de que una teoría conspiranoica hubiera llegado a este punto».

A pesar de ello, la teoría continuó creciendo con fuerza. En Instagram, TikTok y la red social X comenzaron a circular vídeos y fotografías comparativas en las que algunos usuarios señalaban supuestas diferencias físicas entre la artista y una presunta doble. Otros llegaron incluso a analizar sus movimientos sobre el escenario para defender sus argumentos.

«¿Pero es que no lo notan?», escribían algunos internautas. Otros aseguraban que «la cara miente, pero la cadera no», mientras que los más convencidos daban por hecho que la artista ni siquiera había participado en la actuación y preguntaban directamente: «¿Por qué no está Shakira?».

A sus 49 años, la artista de Barranquilla continúa manteniendo una imagen reconocible para millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, eso no ha impedido que una parte de Internet haya convertido una actuación musical en una nueva teoría viral.

Lo cierto es que no es la primera vez que Shakira pone música a una gran cita futbolística. Resulta imposible olvidar Waka Waka, el himno del Mundial de 2010 que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de toda su carrera. Ahora, con Dai Dai, la cantante vuelve a demostrar su capacidad para conectar con el público global y acumular millones de reproducciones en cuestión de semanas.

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Más allá de las declaraciones de su entorno, la propia Shakira también ha respondido de forma indirecta a la polémica. Durante los últimos días ha compartido imágenes de los ensayos, de los preparativos y de los momentos previos al espectáculo, además de vídeos de la propia actuación, una forma de zanjar los rumores sin necesidad de entrar directamente en la polémica.

Porque si algo ha demostrado la colombiana durante décadas es que sabe convivir con el ruido mediático. Lo sorprendente esta vez no ha sido su actuación, sino que una parte de las redes sociales haya terminado debatiendo seriamente si quien estaba sobre el escenario era realmente Shakira.