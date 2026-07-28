Christopher Nolan, director de ‘La Odisea’: «Cuando juegas un videojuego, puedes ser una persona completamente diferente de la que eres en el mundo real»

El director Christopher Nolan ha explicado en numerosas ocasiones que admira los videojuegos y que considera que es un producto complejo. Aunque todavía no ha creado ninguno, el director siente un gran interés por esta industria. Por eso no nos extraña que haya pronunciado en algún momento esta frase: «Cuando juegas un videojuego, puedes ser una persona completamente diferente de la que eres en el mundo real». El director de películas como Tenet (2020), Oppenheimer (2023) o La Odisea (2026) considera que los videojuegos te dan la libertad para ser una persona totalmente diferente que la de la vida real y poder tomar decisiones distintas. De hecho cuando el director entregó el premio al Juego del Año (GOTY) en la gala de 2020 comentó al ser preguntado por los periodistas que en los últimos años habían tenido en mente algunas adaptaciones.

En ese momento explico que su equipo y él se habían dado cuenta de que hacer películas es complicado y lleva mucho tiempo, pero que hacer videojuegos es incluso más complejo y precisa de todavía más tiempo. Su película Origen estuvo sobre la mesa en 2010 para crear una adaptación al videojuego, pero al final no se tomó la decisión. A pesar de su opinión algunas de sus películas han tenido adaptaciones directas, como el videojuego Batman Begins lanzado en 2005.

La compleja filmografía de Christopher Nolan

La pasión del conocido director por el cine comenzó cuando con solo 7 años decidió comenzar a rodar películas con la cámara Súper 8 de su padre en el barrio londinense de Westminster. Su primera experiencia como director fue cuando rodó mientras estaba en la universidad la cinta Following en 1998 en la que aparecían varios de sus compañeros de clase.

Su siguiente intento fue la película Memento en el año 2000 que sorprendió por su fragmentación y su uso constante de flashbacks. Aunque con esta original cinta se empezó a hablar del director, no sería hasta Insomnia que se estrenó en las salas de cine en 2002 cuando obtiene su primer éxito. Un original película en la que contó como protagonistas con los actores Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank.

Este éxito le ayudaría a negociar con la productora Warner Bross para hacer una película sobre Batman tras el fracaso de las del director Joel Schumacher a finales de los años 1990. Nolan logró rodar tres películas sobre el personaje de DC Comics: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. En 2006 el director rodó El truco final y en 2010 Origen que está protagonizada por los actores Leonardo DiCaprio y Elliot Page.

A partir de ese momento fue de éxito en éxito ya que estrenó en 2014 Interstellar protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain, Dunkerque en 2017 que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial y en 2020 se estrenó la película de espionaje Tenet que estaba protagonizada por los actores John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Kenneth Branagh y Michael Caine.

Un ascenso imparable: los últimos años

Sus últimas producciones han sido Oppenheimer que se estrenó en 2022 en la que se cuenta la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer y su labor al frente del Laboratorio de Los Álamos y del proyecto Manhattan. Un polémico proyecto que tuvo como consecuencia la invención de la bomba atómica. Una película protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon y Robert Downey Jr. con la que obtuvo un Óscar a Mejor director y otro a Mejor película.

El pasado 17 de julio se estrenó por fin en nuestras salas de cine la película La Odisea, una epopeya de acción y aventuras basada en el antiguo poema griego de Homero que ha rodado íntegramente en el formato IMAX 70 mm. Un gran éxito de taquilla que ya ha recaudado en nuestro país y que está protagonizada por los actores Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo y Benny Safdie,

Sobre sus futuros proyectos Christopher Nolan por ahora no ha dicho nada sobre su siguiente película y, además, en una entrevista en el programa Today junto al elenco de su película La Odisea para hablar sobre el exigente rodaje en IMAX ha afirmado que los seguidores deberán tener paciencia antes de verlo regresar a la pantalla grande y que por lo menos se tomará un descanso de tres años.

Los seguidores de Nolan tendrán que conformarse por ver La Odisea en las salas de cine y las películas que como Oppenheimer o Tenet están disponibles en plataformas de streaming como Netflix y HBO Max respectivamente.