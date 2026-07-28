Ilia Topuria reaparece de fiesta en Ibiza junto a Ferran Torres: así luce su rostro tras la pelea que le destrozó la cara

Ferran Torres continúa celebrando el segundo mundial conquistado por la selección española. Y no lo hace solo. El futbolista está disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a su compañero y amigo Marcos Llorente. A través de sus redes sociales, ambos están compartiendo algunos de los planes que están realizando en la isla pitiusa, siendo el último de ellos una noche de fiesta en Ushuaia, una de las discotecas más emblemáticas de la zona. Allí han posado junto a un grupo de amigos entre los que, para sorpresa de muchos, se encontraba Ilia Topuria.

Como era de esperar, la imagen no ha tardado en dar la vuelta a la red. Y es que, desde el pasado mes de junio, cuando terminó con el rostro completamente desfigurado tras su combate contra Justin Gaethje, el luchador apenas se había dejado ver con la cara descubierta. Sin embargo, en esta fotografía, aunque aparece con gafas de sol, puede apreciarse que ya no presenta moratones ni marcas visibles, algo que se puede interpretar como una señal de que su recuperación avanza de manera muy favorable.

Cabe destacar que, tras el combate en Casa Blanca, Topuria, además de perder el cinturón del peso ligero, sufrió lesiones que mantuvieron en vilo a todos sus seguidores. Y es que acudió al hospital con dos huesos orbitales y la nariz rota. Por ahora, se desconoce cuándo volverá a pelear, pero según varios medios, los médicos descartaron que pudiera hacerlo antes de terminar el 2026, por lo que se espera que regrese a los rings en 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ilia Topuria (@iliatopuria)

La importancia de la figura de Topuria en la vida de Ferran

Aunque se desconoce cuándo y cómo comenzó la amistad entre Ilia Topuria y Ferran Torres, lo cierto es que entre ambos existe una relación basada en la admiración mutua. En el caso del futbolista del FC Barcelona, esa admiración por el campeón hispanogeorgiano va incluso un paso más allá, hasta el punto de reconocer que ha influido en su forma de entender el deporte de élite y la competición.

Así lo explicó el propio Ferran en una entrevista concedida al youtuber Jordi Wild. Según relató, todo cambió en el verano de 2023, cuando viajó a Estados Unidos y aprovechó la ocasión para asistir al combate entre Ilia Topuria y Josh Emmett. Aquella experiencia le permitió conocer al luchador en primera persona y descubrir de cerca la mentalidad con la que afrontaba cada desafío. Hubo un aspecto que le marcó especialmente: la confianza absoluta que transmitía antes de subir al octágono, una seguridad que terminó por contagiarle y que le hizo replantearse su forma de competir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TEAM MMA (@somosteammma)

«Conecté con él desde el primer momento. […] Me fui siendo Ferran y volví siendo otro», confesó, dejando claro que aquel encuentro supuso un antes y un después en su mentalidad como deportista de élite.