Roberto Brasero, meteorólogo: «No todas las olas de calor son iguales, esta se va a concentrar»

La nueva ola de calor se va a concentrar siguiendo las explicaciones de Roberto Braserotiempo en un lugar muy concreto. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

El tiempo se convierte en una novedad que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que realmente cada gesto cuenta. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada momento puede llegar a toda velocidad. Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar, de una manera que quizás hasta la fecha nunca imaginaríamos. Cada vez estaremos más pendientes de un cambio en el tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Este meteorólogo nos explica un poco más qué puede pasar

La previsión del tiempo se ha convertido en un elemento que deberemos tener en consideración en estos días en los que todo puede ser posible. Nos enfrentaremos a una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que todo puede ser posible.

Este tiempo del mes de julio, nos sumergirá por completo en una situación que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. En especial, cuando tenemos en cuenta lo que nos estará esperando.

Roberto Brasero es uno de los expertos que no dudan en darnos algunos detalles de lo que tenemos por delante. Se esperan cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede ser clave.

Nos explican este meteorólogo qué es lo que va a pasar con una ola de calor que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Llega un cambio de tendencia que nos sumergirá en lo peor de estas jornadas.

Nos explica Roberto Brasero que no todas las olas de calor son iguales

No todas las olas de calor son iguales, sino todo lo contrario, nos preparamos ya para la cuarta de la temporada que nos pone los pelos de punta. Es un momento en el que realmente todo puede cambiar y se convertirá en la antesala de algo más. Este experto no duda en estar pendientes de una serie de cambios que pueden marcar la diferencia.

Tal y como nos explica Roberto Brasero desde su canal del tiempo de Antena 3 hay que conocer bien esta nueva ola de calor. Empezando por: «Un mes y un día se cumple hoy, casi seis semanas de verano astronómico en el que hemos tenido ya tres olas de calor, lo que viene siendo muy parecido a encadenar una tras otra. Como habrán comprobado en la mitad oriental de nuestro país donde se está cebando esta última ola y donde están viviendo un panorama similar desde hace así un mes, encadenando las noches cuando que no bajan de 24º o 25º y se prolongan los 30º hasta la madrugada. Hay días que incluso pueden ser más altas, como el de mañana. Y luego vendrá cierta bajada, como hemos dicho, a la espera de un nuevo repunte, un nuevo pico, otra subida de aunque sea solo de un par de grados más pero que supere ya los umbrales de aviso y, cuando están tan altas, dos o tres grados más sí nota».

Siguiendo con la misma explicación: «Puede ser la diferencia entre un día con o sin ola de calor. Pero verano caluroso está siendo, verano intenso. Siempre ha hecho calor en verano, sí, lógico, eso es el clima… pero ahora hace más. Y no es cuestión de un verano, de un periodo: esto es una tendencia. Desde el año 1976 hasta el 2000 España registró 43 olas de calor (datos climáticos de libre acceso en el repositorio de AEMET) y entre 2001 y 2025 fueron 91 olas de calor. Más del doble en el mismo intervalo. Y empiezan antes y son más intensas (con picos más altos). Lo comprobamos el año pasado con 16 días consecutivos en ola de calor en aquel agosto infernal y este año lo estamos viviendo, con un calor intenso y adelantado como esos récords de junio en el Cantábrico».

Su compañera Mercedes Martín ya nos advierte de la llegada de esta cuarta ola: «Las temperaturas comienzan a subir de forma generalizada este lunes, tras un fin de semana con un ambiente relativamente fresco para la época del año. Durante la jornada ya podrán superarse los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 grados en Extremadura y el valle del Guadalquivir. El martes continuará el ascenso tanto de las temperaturas diurnas como de las nocturnas. Las mínimas se situarán entre los 22 y los 24 grados en el área mediterránea, Extremadura y el valle del Guadalquivir, dando lugar a noches tropicales o incluso tórridas. Las máximas superarán de forma generalizada los 36-38 grados, salvo en algunas zonas costeras. Se alcanzarán entre 38 y 40 grados en el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y la mitad sur peninsular. En los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir podrán superarse los 40 grados».