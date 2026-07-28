El eclipse del 12 de agosto corre peligro: Jorge Rey alerta de tormentas que podrían dificultar verlo con claridad

Jorge Rey lanza una alerta ante tormentas que podrían dificultar ver el eclipse solar del 12 de agosto. Media España está en alerta, eso quiere decir que tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia en breve que podría poner en riesgo el evento del año y del siglo. Jorge Rey se adelanta a todos y tira por tierra este fenómeno que necesita un tiempo soleado para poder disfrutarse como se merece.

La magia del eclipse va cobrando protagonismo, a medida que vamos llegando hasta él, vamos siendo conscientes de que tenemos por delante una situación que puede cambiarlo todo por completo. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tenemos que esperar lo inesperado. Este experto no duda en darnos algunos datos más de este peligro inminente que podemos tener. Después de no ver llegar a la lluvia tan necesaria en un mes de julio en el que el país se ha convertido en un auténtico horno, podríamos ver el eclipse solar total con el paraguas en mano.

Corre peligro el eclipse del 12 de agosto

El eclipse total de sol es un fenómeno que no se ve desde hace más de 100 años. Seremos los afortunados que, en esta generación, podrán ver llegar un fenómeno de esos que impresionan o que ponen los pelos de punta. Es una gran suerte que sea nuestro país el centro de este eclipse.

Se podrá ver perfectamente en gran parte del territorio, por lo que, son muchas las ciudades y pueblos que hace meses que tienen las reservas completas. Lo que parece imposible, se ha convertido en una realidad, en el mes de agosto en el que la ocupación estará en unos niveles altísimos, sobre todo, ante un evento astronómico que muchos persiguen.

Pero este evento, depende en gran medida de un tiempo, que debe permitir verlo con total claridad, sin casi ninguna nube o las mínimas, para poder ser perfectamente conscientes de que la luna se interpone en un sol que se apagará durante unos minutos.

Llegará la total oscuridad que necesita de esa luz para poder verse, pero cuidado, un experto en el tiempo como Jorge Rey ya sabe perfectamente qué es lo que nos estará esperando, un importante cambio que quizás acabará con la esperanza de ver el evento del siglo.

Jorge Rey alerta de tormentas que podrían dificultar verlo con claridad

Podría dificultar las tormentas ver el eclipse con claridad, Jorge Rey lanza una importante alerta ante lo que está por llegar. Es momento de empezar a pensar en algunos cambios de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar.

Un vídeo viral de este experto nos hace prepararnos para lo peor, para un país que puede ver el eclipse con el paraguas o sin la capacidad de visualizar la totalidad de este evento. Por unas lluvias que en el mes de julio podría habernos dado más de una alegría que se convertirá en pesadilla en agosto.

Tal y como nos explican desde la AEMET, de momento el tiempo no será como esperaríamos: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados y una ausencia de precipitaciones. Únicamente en el norte de Canarias, Estrecho, Melilla y zonas del Cantábrico y de Galicia se darán intervalos de nubes bajas matinales, con posibles bancos de niebla dispersos y una tendencia general a despejar, si bien en litorales de Galicia podría aumentar la nubosidad a lo largo del día dejando brumas costeras. Probable entrada de calima por el sur peninsular. Las temperaturas aumentarán en la mayor parte de la Península, notablemente las máximas en amplias zonas del tercio norte e incluso de forma extraordinaria en el Cantábrico oriental. Únicamente se esperan descensos en las propias máximas en el oeste de Galicia. Pocos cambios en los archipiélagos. Con estos aumentos se prevé rebasar los 36 grados en amplias zonas del interior peninsular, pudiendo sobrepasar los 40 en las depresiones del sur y suroeste, aproximándose a este valor en el valle del Ebro. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y cuadrante suroeste».

Las alertas por calor, volverán a activarse: «Temperaturas de 36-38 grados en la mayor parte de la Península excepto litorales, 38-40 grados en el suroeste peninsular y valle del Ebro, pudiendo superarse los 40 en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y en la Campiña gaditana. Soplará levante en el Estrecho y alisio en Canarias con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Viento moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y del este en el Cantábrico y norte de Galicia, amainando en este caso. En el resto viento flojo con predominio de las componentes este y sur».