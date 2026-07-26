En toda la provincia de Zaragoza se espera un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o ligeramente a la baja. El viento soplará del noroeste, moderado en la depresión del Ebro y flojo en otras áreas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fresco

El cielo se despereza lentamente en Zaragoza, regalando una jornada sin amenaza de lluvia en la que lucirá despejado. Con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 30 grados, la mañana se presentará suave, mientras que al mediodía el sol se mostrará en todo su esplendor, transformando el ambiente en un cálido abrazo. Las ráfagas de viento, que alcanzarán los 50 km/h, aportarán un frescor que se apreciará en el rostro de quienes se aventuren al aire libre.

Ya por la tarde, el sol se mantendrá firme y aunque la sensación térmica alcanzará su punto máximo, el aire se sentirá muy agradable. La humedad, que se mantendrá en un rango moderado, no creará esa pesadez en el ambiente. Con la puesta del sol programada para las 21:27, los zaragozanos disfrutarán de más de 14 horas de luz, ideal para paseos y encuentros al aire libre, antes de que la noche se apodere del cielo.

Calatayud: brisa fresca y nubes amenazantes

La brisa fresca y las nubes amenazantes ocultan el sol en Calatayud, donde se percibe un aire de inestabilidad que invita a la precaución. La mañana comienza con temperaturas suaves alrededor de los 12 grados, pero a medida que avanza el día, estas podrían alcanzar los 28 grados, acompañadas de un viento fuerte que soplará de manera constante y alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h.

Sin embargo, la tranquilidad matutina dará paso a un panorama más inquietante en la tarde-noche, cuando aumente la probabilidad de lluvia y la humedad se sienta más agobiante, con un 85% de humedad relativa. Con el termómetro marcando un descenso brusco y temperaturas más frescas, será prudente llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar lo que el día tenga preparado.

Tarazona: cielos nubosos y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos algo nubosos tanto por la mañana como en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados y aunque se prevé un poco de viento, no será un inconveniente significativo para disfrutar del día.

Este ambiente tranquilo es ideal para pasear al aire libre o realizar las actividades diarias sin preocupaciones. Aprovechar este tiempo templado puede resultar gratificante, así que no dudes en salir y disfrutar de un rato al sol.