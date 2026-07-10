El aviso de las Cabañuelas de Jorge Rey que puede reventar el eclipse en España: «Entre el 11 y el 20 de agosto»

Jorge Rey y las Cabañuelas lanzan este importante aviso que puede reventar el eclipse en España, ante lo que pasará entre el 11 y el 20 de agosto. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un giro radical que puede ser esencial. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más.

Este joven que en su día predijo la llegada del temporal más grande jamás visto, nos sitúa en un punto para el que quizás no estaremos del todo preparados. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos dará un giro importante de guion. Este eclipse solar podría acabar en nada, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que puede acabar siendo una dura realidad. Es hora de saber lo que pasará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta el momento desconocíamos que podría llegar a España.

Entre el 11 y el 20 de agosto este fenómeno puede reventar el eclipse

El eclipse de sol será total en España, son muchos los que esperan este momento o verá en el ese cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Será el momento de poner en práctica este tipo de elementos que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible.

El eclipse de sol depende de una estabilidad que podría desaparecer en estas zonas. Una advertencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos dará más de una sorpresa, en estas jornadas en las que cada pequeño paso puede contar.

Podemos tener por delante algunos cambios de tendencia que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que quizás tendremos que cambiar de planes.

Este es el aviso de Jorge Rey y las Cabañuelas que puede reventar el eclipse

Cuando media España sigue pendiente de esta previsión que puede cambiar el fin de semana, Jorge Rey se adelanta a todos con un tiempo que sería uno de los peores de estas últimas jornadas. Nos enfrentamos a un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en breve.

Este vídeo viral nos sitúa en el peor de los escenarios posibles de un verano en el que estamos viendo unas cifras totalmente diferentes. El tiempo puede convertirse en un problema para el esperado eclipse de agosto. De momento, nos estamos enfrentamos a un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Siguiendo esta previsión de la AEMET: «Se prevé que un embolsamiento de aire frio en altura se sitúe sobre la Península generando un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución dando lugar a chubascos y tormentas. Es probable que las tormentas lleguen a localmente fuertes en interiores de la citada mitad norte peninsular, yendo acompañadas de rachas muy fuertes de viento, y en menor medida siendo también posible que se de algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico que por lo general tenderá a despejar. Bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán, exceptuando en Baleares y tercio noroeste peninsular con pocos cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños, y puntos de Andalucía, Tajo y Segura. Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Baleares. No bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta Sur y zonas del interior sureste».

Las alertas estarán activadas: «Probables tormentas fuertes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y localmente chubascos intensos, en el interior de la mitad norte peninsular. Temperaturas máximas que superarán los 35 grados en amplias zonas del país, incluso rebasando los 38 en Baleares, Ebro y aledaños, y puntos de Andalucía, Tajo y Segura. Soplará viento flojo en la Península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del este en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; viento variable en el resto. En Canarias, viento moderado de componente norte».