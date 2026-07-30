Martí Oliveras, meteorólogo, sobre el calor de hoy: «Será extremo”

El calor de hoy será extremo, lo dice un experto meteorólogo como Martí Oliveras, lo peor de esta ola de calor lo vamos a ver en las próximas horas. Este verano, parece que no tenemos tregua, sino que vamos a tener que afrontar un día tras otro de altas temperaturas que no dejan de situarnos en un punto de no retorno. Lo que podemos esperar es más de lo mismo, los expertos no dan crédito ante unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario.

Este meteorólogo nos sumerge en lo peor de un calor que puede llegar a ser extremo. En estos días en los que realmente estamos llegando al máximo permitido. Después de días y días con unas cifras que pueden convertirse en un cambio destacado que quizás hasta ahora no sabíamos que podrían ser tan intensas. Es momento de saber qué calor parece que va a hacer en un país que se ha convertido en un auténtico horno. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas fechas en las que la movilidad aumenta por momentos, son muchos los que empiezan las vacaciones en estos días.

Sobre el calor de hoy

El calor es una constante en un verano en el que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en unas fechas en las que la inestabilidad puede brillar por su ausencia. Sobre todo, podremos empezar a tener en cuenta que las altas temperaturas acabarán marcando una diferencia importante.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que media España está de vacaciones y la otra se prepara para emprender las suyas. Unos días del año en los que la movilidad se multiplica y se complica con unas cifras que pueden ser claves.

Estas cifras de estos días son del todo históricas si las comparamos con las de años pasados. Hemos vivido varias olas de calor, pero en estos momentos, las que tenemos por delante, pueden llegar a ser especialmente complicadas de gestionar.

Llegamos a la cuarta, cuando julio aún no ha terminado, desde que empezó el verano, prácticamente hemos tenido un aumento de las temperaturas que se ha ido materializando de una forma concreta. Con un aumento continuado y constante que los expertos se encargan de transmitir adelantándose a este tiempo que llega.

Martí Oliveras advierte del calor extremo del verano

El calor extremo de este verano puede acabar siendo una auténtica pesadilla de esta recta final del mes de julio que puede convertirse en uno de récord. Con unas cifras que no dejan de subir y pueden acabar siendo un problema para aquellos que salen de las ciudades o entran de vacaciones.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su previsión del tiempo: «Segundo día de la ola de calor. En la Península y Baleares, se espera que los cielos estén prácticamente despejados, salvo por algunas nubes bajas y brumas en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tenderán a remitir a lo largo del día, pero que podrían dejar alguna llovizna aislada. También se esperan algunas nubes bajas con brumas en los litorales mediterráneos. Por la tarde, aparecerán nubes de evolución en el tercio norte con algún chubasco disperso en el valle del Ebro y sus zonas aledañas. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y Galicia, incluso de forma notable en el interior; subirán en Canarias, el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, en zonas bajas del tercio este y del Ebro. Las mínimas bajarán en el alto Ebro, el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia y el golfo de Cádiz, subirán en la vertiente mediterránea y Canarias, y se mantendrán sin cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, el Mediterráneo, el Ebro y la mitad sur peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «El viento será flojo o moderado en los litorales, del norte en el Cantábrico y de componente este en el Mediterráneo. En el interior peninsular, será flojo y del suroeste, y arreciará por la tarde. En Canarias, el alisio soplará moderado, con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Temperaturas elevadas, por encima de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y de los 40-42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas bajas del este y en el valle del Ebro».