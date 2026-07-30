‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, miércoles 29 de julio?

La pasada noche del 29 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de Maestros de la Costura Celebrity. El popular formato ha vuelto y lo ha hecho con el objetivo de emitir su nueva entrega de la temporada. Una emisión donde los participantes tuvieron que ponerse manos a la obra y confeccionar vestimentas con un alto nivel de dificultad. Una de las grandes novedades ha sido que Beatriz Luengo ha regresado al formato. Y es que la participante fue la expulsada por los miembros del jurado en la última ocasión. Sin embargo, como poseedora del dedal de la segunda oportunidad, pudo regresar.

En la primera prueba, cada aspirante ha tenido que confeccionar el vestuario a medida del personaje que Yolanda Ramos les asignó. La obra escogida fue La Cenicienta, por lo que cada uno tuvo que ponerse manos a la obra con la ropa de un determinado personaje. Tras ello, el equipo ha viajado hasta Ezcaray (La Rioja) para realizar la segunda prueba. Un lugar donde los concursantes tuvieron la oportunidad de descubrir cómo es el proceso de producción de la lana. De esta manera, el objetivo era realizar una prenda libre a partir de las mantas de lana.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 29 de julio, en ‘Maestros de la Costura Celebrity’?

Antes de conocer el nombre de los nominados, los aspirantes se enfrentaron a una última prueba. Carmen Farala regresó al formato y, en su honor, los aprendices han tenido que confeccionar una vestimenta a base de materiales tan curiosos como verduras, gominolas, pasta, fruta, palomitas de maíz o cartones de huevos.

Tras ello, Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, los miembros del jurado, han juzgado la confección de las celebridades. Una situación que ha terminado por poner en la cuerda floja a dos candidatos. Así pues, en esta ocasión, Jorge y Jaydy Michel fueron propuestos para abandonar el formato. Una posición que ninguno quería disputarse, pues ambos deseaban continuar en el programa, pero uno de ellos ya tenía que despedirse de manera oficial.

Así pues, la elegida por los miembros del jurado fue Jaydy Michel. Una noticia que recibió como un auténtico jarro de agua fría, pero que aceptó con deportividad. «Estoy triste porque luché mucho, eché muchísimas horas de costura. Entiendo que hoy… La silicona no es lo mío», comentó. Asimismo, confesó que lo mejor que se había llevado de la experiencia había sido sus compañeros. «Yo lo que quiero es que se quede este momento con mis compañeros, con todos, y ya me emociono», indicó emocionada. Una nueva baja en Maestros de la Costura Celebrity donde las emociones no faltaron.