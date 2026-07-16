‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, miércoles 15 de julio?

La pasada noche del 15 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de Maestros de la Costura Celebrity. El popular formato ha vuelto y lo ha hecho con el objetivo de emitir su cuarta entrega de la temporada. Una emisión donde los participantes tuvieron que ponerse manos a la obra y confeccionar vestimentas con un alto nivel de dificultad. Pues, primeramente, tuvieron que hacer una vestimenta deportiva casual. Tras ello, replicar el traje tradicional de valenciana y, para finalizar, diseñar y hacer a medida una indumentaria inspirada en el maquillaje.

Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier, los miembros del jurado, han juzgado la confección de las celebridades durante las pruebas. Una situación que ha terminado por poner en la cuerda floja a dos candidatos. Recordamos que, hasta la fecha, Blanca Paloma, Jorge Román y Mariola Fuentes han sido los expulsados de la edición. Por lo tanto, el número de participantes se va reduciendo cada vez más y, con ello, aumentan las emociones. ¿Quién ha sido el concursante expulsado anoche en Maestros de la Costura Celebrity? ¡Te lo contamos!

¿Quién fue el expulsado ayer, 15 de julio, de ‘Maestros de la Costura Celebrity’?

Beatriz Luego y Jazz Vilá fueron los dos concursantes que se disputaron su permanencia en el formato. Pero, dados los resultados, los miembros del jurado lo tuvieron claro. «El aprendiz que no continúa en el taller de Maestros de la Costura es… Jazz», comunicó Lorenzo Caprile. Una expulsión que Jazz ha aceptado con deportividad, pero con mucha pena. Pues, tal y como él mismo contó, se encontraba muy a gusto en el formato.

«He creído que tengo más armas de las que he tenido», confesó. El expulsado ha explicado que la aventura del programa de La 1 le ha aportado muchas cosas positivas. Unas palabras que fueron escuchadas con atención por el resto de los presentes. «Lo primero que quiero agradecer es la oportunidad de estar en este programa. Siempre he vivido detrás de un personaje, nunca he vivido yo dentro de algo tan real. Esto se vuelve una familia increíble. Con gente que conoces un poco más, con gente que conoces de momento y se te quedan en el corazón», dijo.

«Gracias también por darme la oportunidad de volver a España. Para mí esto, más que un programa, ha sido devolverme la vida en muchos sentidos. No tenéis idea de cuánto, de verdad», señaló el cubano. Asimismo, Pau Echániz ha sido el que más afectado se ha mostrado por la marcha de su compañero. Y es que ambos han entablado una bonita amistad.