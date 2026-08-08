Qué fue de Cesáreo, que dijo ‘que te mecho con el mechero, Sole’: estrella en TikTok 30 años después

Mucho antes de TikTok, los memes o los audios de WhatsApp, Cesáreo Gómez, conocido como ‘el Chicharra’, ya había conseguido algo que hoy persiguen miles de creadores de contenido: colarse en el lenguaje popular de medio país. Solo hizo falta el micrófono de Antena 3 para acudir a un barrio de Madrid en el que hablaba ante la cámara, pero un huevo se coló en la imagen, impactando en la cara del entrevistado. Su reacción fue mítica, dejándole claro a su prima, la culpable, que se iba a vengar. Aunque nadie lo imaginaba, ese vídeo se convirtió en uno de los primeros virales de la historia, aunque en aquel momento no teníamos ni acceso a internet, por lo que todo ocurrió gracias a la televisión.

Ocurrió en 1994, en el programa Al Ataque, presentado por Alfonso Arús en Antena 3. Mientras una reportera entrevistaba a Cesáreo, vecino del barrio madrileño de Orcasitas, sobre su experiencia en un reformatorio, su prima Sole le lanzó un huevo directo a la cabeza como broma, en plena grabación. La reacción de Cesáreo fue inmediata y explosiva: «¿¡Quién ha sido?! Sole, a que te meto un guantazo… ¡Qué mierda eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh! Ay, endevé cómo me ha puesto… ¿Tú te crees?». Aquel vídeo no era para un programa de humor, pero la reacción hizo que Alfonso Arús y su equipo lo rescatasen de un cajón, puesto que no se podía emitir en un informativo.

De Orcasitas a ser parte de la cultura pop de España

El momento tuvo tanto tirón que el propio programa lo repitió una y otra vez, convirtiendo a Cesáreo en uno de los grandes «virales» de la televisión española, mucho antes de que existiera esa palabra. Sin internet, la única manera de poder ver ese momento una y otra vez era grabarla del propio programa con un vídeo VHS, algo que seguro que hicieron millones de personas. Aquel sería el YouTube o TikTok de la época. Poco después, el programa incluso regresó a Orcasitas para entrevistar a la propia Sole y preguntarle por qué le había lanzado el huevo a su primo. Su respuesta fue muy clara: «Porque quise tirárselo».

Frases que sobrevivieron sin redes sociales

En los años 90 no había algoritmos ni clips compartidos por millones de personas en segundos, pero frases como «que te meto con el mechero» se volvieron parte del lenguaje popular. En aquel año 1994, también en Antena 3, nació otro gran personaje como fue Chiquito de la Calzada.

El humorista se ganó al público gracias a palabras y frases inventadas como «fistro», «pecador de la pradera» y «jarl», que también se convirtieron en populares, incluso más que los insultos a Sole. Chiquito se volvió una estrella y la cadena de San Sebastián llegó a programar un especial de sus mejores chistes para competir (y hasta superar) a un partido entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona. Su imagen y sus frases servían para libros, discos, refrescos y los míticos chiquitazos, una tirada especial de los famosos tazos de una empresa de aperitivos que tenían sus famosas frases y palabras.

Cesáreo, por su parte, no quiso o no supo aprovechar su fama y quedó en el olvido. De haber tenido acceso a redes como TikTok, Facebook o Instagram, se habría convertido en un personaje viral y ahora mismo le podríamos ver en La casa de los gemelos.

El regreso por todo lo alto en TikTok

Casi 30 años después de su momento estelar, Cesáreo abrió una cuenta de TikTok bajo el nombre de @quetetiroelmechero, en referencia directa a la frase que lo hizo famoso, aunque en estos momentos esa cuenta está desaparecida. Allí confirmó que efectivamente era él y comenzó a subir vídeos entre bailes, bromas y guiños constantes a su momento más popular.

En uno de sus vídeos más comentados de aquella reaparición, llegó a bromear: «Sí, soy yo… pero hace muchos años». Tantos como treinta, nada menos, unos 30 años después de aquel huevo que lo convirtió en el «niño del mechero» para siempre. Por ahora, solo quedan algunos vídeos publicados en otras cuentas en las que es complicado explicar qué es lo que hace.