Así era ‘Al Ataque’ el mítico programa de Alfonso Arús que, ahora, sería ‘cancelado’

Hablar de Alfonso Arús es hacerlo de uno de los presentadores más carismáticos de la televisión desde hace décadas. Aunque en este momento triunfa con Aruser@s cada mañana en laSexta, en el pasado lo hizo con Arucitys en la televisión 8TV, pero en el pasado con Vídeos de primera, El rondo y El Chou. Pero si hubo un espacio que marcó un hito en televisión, ese fue Al ataque, un programa de humor e imitaciones que se convirtió en lo más visto de Antena 3 en los años 90. Cabe destacar que, en estos momentos sería impensable que se pudiera ver en televisión, ya que es muy posible que las redes sociales, políticos y famosos exigieran su cancelación inmediata de la parrilla.

La fórmula era sencilla: sketches sobre la actualidad política, deportiva y de los famosos, además de los vídeos caseros de la época gracias a la popularización de las cámaras domésticas, aunque esto pasó mucho antes de poder llevar una cámara de vídeo en un teléfono. Hay que remontarse hasta el año 1992 para ver este programa, que fue uno de los primeros éxitos de Antena 3 (que comenzó sus emisiones en el año 1990). Ahora que La casa de los gemelos ha vuelto a poner de moda a los conocidos como frikis en los medios, hay que destacar que este curioso género ya lo trabajaba Arús hace décadas. Las entrevistas de Javier Cárdenas (su cuñado) a personajes tan especiales como Carlos Jesús (un supuesto vidente que venía del planeta Raticulín) o a ‘Er niño der mechero’ (un hombre de etnia gitana que recibió un huevazo ante la cámara), se convirtieron en fenómenos virales de la época.

Esas entrevistas en televisión hoy serían censuradas y se pediría la cancelación del espacio por parte de miles de personas en redes sociales e incluso otras cadenas de televisión también lo harían, como ha ocurrido con La casa de los gemelos recientemente.

Además, las imitaciones eran tan poco elaboradas que hasta el propio equipo del programa lo reconocía, asegurando que eran «cutre salchicheras», una frase que ya forma parte del vocabulario habitual de los programas de Arús y que actualmente también pronuncia en laSexta.

Lejos de la caracterización profesional que otros humoristas como Joaquín Reyes o Carlos Latre han utilizado, recurriendo a profesionales del maquillaje y de la caracterización, en Al ataque se utilizaban unas caretas de látex que trataban de simular las caras y los gestos de los famosos a los que se imitaba, pero que resultaban bastante siniestras en muchos casos. Para colmo, los fondos de croma era muy poco elaborados y se notaba a ojos de cualquier espectador que era un montaje.

Las imitaciones eran cosa del propio Alfonso Arús, que se ponía bajo la careta de Julio Iglesias y el famosísimo Pepe Gáfez, una persona que siempre utiliza unas enormes gafas de sol y siempre pronunciaba la frase: «¡Qué mala suerte!». Aunque nunca se dijo en antena, era muy evidente que el personaje estaba inspirado en el cantante José Vélez, al que no le debió de hacer mucha gracia que la frase y las gafas de sol fuesen tendencia en aquel año 1992.

Otros personajes con los que no se tenía piedad ninguna era Paco Lobatón, al que imitaban como desastroso presentador de ¿Quién sabe ande?, una burla del mítico programa de búsqueda de desaparecidos ¿Quién sabe dónde?, que barría en audiencias en TVE en aquellos momentos.

También se reían del torero El Cordobés (padre), que en aquellos momentos era protagonista de la prensa del corazón gracias a sus escándalos y sus encontronazos con la prensa del corazón. Arús no se cortaba un pelo y le imitaba siempre acompañado de una pata de jamón y con una ensaimada en la cabeza.

Hay que recordar que fue en ese programa donde Andreu Buenafuente comenzó a dar sus primeros pasos en televisión, dando vida a numerosos personajes de la época, pero que nunca aparecía con su cara verdadera.

Aunque muchos de los imitados, incluyendo poderosos como políticos, futbolistas o presidentes de equipos de fútbol, pusieron el grito en el cielo, Antena 3 emitió el programa al completo. Es más, en el año 1993 decidió volver a emitirlo, aunque esta vez con mayor presupuesto y con el título de El chou, donde aprovecharon el fenómeno televisivo. Es más, se llegó a publicar una revista con el nombre del programa, además de vender todo tipo de objetos como cromos, pines y, como no podía ser de otra manera, las míticas gafas de Pepe Gáfez, el complemento más buscado en los carnavales de aquellos años.