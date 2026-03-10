En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 9 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta forma, fueron testigos de cómo Alya confiesa a Cihan que Demir quiere casarse con ella para utilizarla como espía dentro de la familia Albora. Es más, le explica que habló con él únicamente con la intención de proteger a su hijo y que jamás aceptaría una propuesta de estas características. Demir discute con su padre Nadim, que trata de convencerlo de que deje atrás su guerra con los Albora.

La tensión aumenta de forma considerable cuando Sadakat ordena llevarse al pequeño Cihan Deniz de la casa de Nare. Visiblemente destrozada y desesperada, Alya sigue el coche hasta la mansión y exige ver a su hijo. Es entonces cuando Sadakat le deja claro que jamás permitirá que se case con Cihan. Es más, la amenaza con enviarla a prisión si no abandona el país a la mayor brevedad posible. Cihan, por su parte, se ve obligado a enfrentarse a nuevas presiones, puesto que los negocios familiares han empezado a tambalearse. Nare descubre el vídeo que Boran dejó antes de morir, en el que pide a su hermano que se case con Alya y que proteja a su hijo a toda costa, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, observamos cómo Alya se escapa de casa de Nare y coge un taxi hacia el aeropuerto con la intención de viajar a Estambul. A pesar de todo, los hombres de Cihan no tardan en seguirle la pista y uno de ellos acude al consulado de Canadá, al estar convencido de que tratará de pedir ayuda allí.

La situación de la familia Albora empieza a complicarse por momentos, y todo porque Cihan y Kaya descubren que varias empresas han decidido suspender sus acuerdos con ellos. Sadakat mueve ficha y envía a Ecmel un sobre con una fotografía de ambos de cuando eran jóvenes y tuvieron una relación.

Así pues, trata de presionarlo y le advierte que, si no cede el control de las tierras a sus hijos, hará pública esa historia. La fuga de Alya termina cuando Cihan logra encontrarla en Estambul. La conversación se interrumpe cuando reciben la noticia de que Cihan Deniz ha enfermado, por lo que Alya toma una decisión sorprendente: aceptará casarse con él bajo una condición. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.