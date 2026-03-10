Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 9 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 514 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, parece que Paula ha tomado una drástica decisión que tiene estrecha vinculación con Ángel. En cuanto a Luz, no puede evitar tener serias sospechas de que Miguel tiene un trastorno, por lo que no va a parar hasta resolver todas y cada una de sus dudas al respecto.

Lejos de que todo quede ahí, parece que a don Agustín no le sienta para nada bien el retraso de la boda de Damián y Digna, mientras que Carmen opta por movilizarse con la firme intención de equiparar los sueldos de las trabajadoras de la fábrica. Es un hecho que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos. Por otro lado, parece que Valentina ha dado el importantísimo paso de empezar a tender puentes con Andrés. Gabriel, por su parte, se ve obligado a cambiar de estrategia con Beatriz al ver que el plan inicial no ha salido como esperaba, ni mucho menos. Pero no todo queda ahí, puesto que Claudia ha dado un paso crucial con Salva.

¿Qué sucede en el capítulo 515 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Marta no duda un solo segundo en cortar las alas a Carmen respecto al asunto de la equiparación salarial. A Mabel, por su parte, se le ocurre un plan para tratar de ayudar a Claudia, en la medida de lo posible, con Salva.

Por si fuera poco, una persona de lo más inesperada logra hacerse con la vacante de transportista en la perfumería. En cuanto a Valentina, ha querido dar el paso de llamar a su madre, mientras que Luz se reúne con Miguel para hacerle conocedor de su diagnóstico: le cuenta toda la verdad al respecto.

Pero no todo queda ahí, puesto que, dadas las circunstancias, a Damián y Digna no les queda otra opción que tomar una inesperada decisión que tiene estrecha vinculación con la boda. ¿En qué consiste, exactamente? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.