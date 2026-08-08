David Alonso: «Márquez me ha dicho que vaya con calma que esto es largo»

David Alonso ha atendido a OKDIARIO desde el circuito de Silverstone, donde se disputa el GP de Gran Bretaña de MotoGP. El piloto de Aspar analizó su reciente fichaje por Honda para competir en MotoGP a partir del 2027. Se mostró muy contento por su ascenso a la categoría reina, pero también tuvo palabras de agradecimiento hacia su actual equipo, el Aspar Team, y su máximo responsable del mismo, Jorge Martínez ‘Aspar’.

El hispanocolombiano, que entrena habitualmente con los Márquez, contó que Marc le dijo que vaya con un poco de calma, que esto es largo. Sobre Aspar, Alonso comenta que era «el niño más feliz del paddock» llevando su camiseta. «Iba con la camiseta de Aspar hasta para visitar a mi abuela», desveló, antes de comentar también que «siempre estaré en deuda con Aspar».

También le hace mucha ilusión poder «estar rueda con rueda con Márquez, compartir pista y seguir su trazada». Eso sí, reconoció que salvo que sea en la última carrera y se esté jugando el Mundial, si están luchando por la victoria, le metería la moto para intentar lograr su primer triunfo en la categoría.

Pregunta: Se fue de vacaciones siendo piloto de Moto2 y vuelve con la confirmación oficial de que será piloto de MotoGP en 2027. ¿Sueño cumplido, no?

Respuesta: Eso es. Es un sueño cumplido y muy feliz de que al final se haga realidad y de poder vivir, sobre todo la experiencia en primera persona, que no te lo cuenten, y poder vivir MotoGP desde dentro del corazón.

P: Va a pasar de estar entrenando con los bichos de MotoGP a compartir pista con ellos el año que viene, con la misma moto.

R: Ahora será un entreno diferente. Tengo mucha ilusión de que llegue el momento ese de compartir pista y de que estés viéndoles, de que te pasen, de que les puedas pasar, de compartir un poco ahí con ellos la misma pista, la misma moto. Es ilusionante.

P: Vuelve siendo piloto de MotoGP y campeón del mundo.

R: Es verdad. Lo viví con euforia la final.

P: ¿Disfrutó?

R: Sí, la disfruté mucho.

P: ¿Dónde lo vio?

R: Yo no soy nada futbolero, pero el Mundial siempre lo veo. El Mundial siempre me ha gustado. Me gusta porque le pone mucho, mucho corazón por el país y entonces me gusta verlo y la disfruté mucho. La final. Nos dejamos la voz ahí.

P: Es bonito ver a un país unido en torno a un deporte.

R: Sí. El deporte, en cierta manera, lo bonito que tiene es que une.

P: ¿Ya sabe si va a ir al equipo oficial de Honda o al LCR?

R: No, todavía no lo sé.

P: O lo sabe y no lo quiere decir, o no puede decirlo.

R: No lo sé. Todavía no lo sé. Así que tienen que pasar carreras para que me digan a ver. En cualquier caso, todos son profesionales y están listos para ganar un equipo u otro. Pero todavía no me han dicho nada, así que dejemos que decidan ellos.

P: Dijo Moreira que estar en el oficial ayuda más porque las piezas nuevas llegan antes al oficial. ¿Prefiere ir al oficial o le da igual porque tendrá moto de fábrica igualmente?

R: Sí, o sea, la cosa es que yo tengo contrato de fábrica con HRC. En ese sentido, estoy bien arropado por la marca. Y luego cada equipo tendrá sus ventajas, pero ya te digo que al final es cosa que decidan ellos.

P: ¿Qué le hizo decantarse por Honda?

R: Pues sí. Al final, es una de las decisiones más importantes de tu vida. Bueno, ahí luego habrá más. Pero que una de las que te marca y una de las cosas que me dencantó fue, siempre lo he dicho, la confianza que estaban teniendo en mí y cómo creían en mí. Porque mucha gente te puede decir que cree en ti de palabra, pero luego a la hora de los hechos o los actos o la manera de actuar, otras no. Pero, por ejemplo, en ellos vi que de verdad creían en mí por cómo fueron yendo las conversaciones, el contrato y todo. Fue lo que más me marcó o lo que más me hizo decantarme por ellos.

P: Lo que sí es cierto es que sigue los pasos de Marc Márquez, él también subió a MotoGP con Honda.

R: Está muy bien. Y sobre todo eso, lo que me dencantó fue que tenía nombre y apellidos e iba a Honda y en ese sentido no era un número, sino que tenía nombre y apellido. Y eso yo creo que es muy importante.

P: ¿Habló con Marc antes de tomar esta decisión?

R: No, no hablé con él.

P: ¿Del uno al diez cuánta ilusión le hace compartir pista con Márquez el año que viene?

R: Muchísima. La imagen que tengo en la cabeza de poder estar rueda con rueda y poder estar primero detrás y luego, ojalá, delante. Pero poder estar ahí por la misma trazada, siguiendo sus líneas, es como una cosa que me ilusiona.

P: Y ahora que ya se ha hecho oficial, ¿le ha picado o le ha dicho algo sobre eso?

R: Hemos hablado poco, pero sí que me ha dado la enhorabuena y un poco dándome calma y que esto es largo, pero todavía no hemos hablado mucho.

P: De todas las felicitaciones que ha recibido, que imagino que serían muchas, ¿cuál es la que más le ha sorprendido o la que menos se esperaba?

R: No sé. Me ha escrito mucha gente. Pero bueno, también los amigos que han estado desde pequeños ahí, desde que íbamos al colegio, a la guardería, desde pequeños. Eso también me hizo ilusión, que seguimos manteniendo contacto. Y luego los fieles, pero así como concreto no me viene nadie ahora.

P: ¿Cómo de importante ha sido tanto Jorge Martínez Aspar como todo el equipo en todo este proceso que le ha llevado hasta MotoGP?

R: Han sido la clave. Yo siempre digo: ellos me han puesto la carretera y yo he tenido que pilotar sobre ella. Pero ellos han sido los que me han ido poniendo la carretera y todo el camino. Siempre estaré en deuda con ellos. Me han dado mucho más de lo que podría haber hecho yo solo.

P: ¿Cree que habría sido otro David diferente si no hubiera sido por Aspar?

R: Sí, quizás sí. Quizá hubiese sido diferente o quizás hubiese dado más vueltas. Yo lo que he visto es que ha sido un camino muy claro, muy directo y siempre mirando el objetivo sin desviarse mucho. En ese sentido ha sido una autopista. Luego ha habido momentos mejores o peores que gestionar. Pero lo que me ha gustado es que ha sido un camino claro de fidelidad, de lealtad y compromiso y de crear también una familia durante el camino.

P: Empezó en Aspar siendo un niño, entró en el Mundial en 2023, gana el Mundial en 2024 y el año que viene a MotoGP… ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás y ve a aquel niño que entró en la academia de Aspar con 11 años?

R: Pues que no podía ni, en ese caso, que en las categorías del Campeonato de España estaba Nico Terol como de ojeador con la persona que llevaba los pilotos; no podía casi ni hablarle de lo que me imponía. Y entonces veía los colores y, simplemente con llevar la camiseta de Aspar, yo era el niño más feliz del paddock. O sea, era como ya está. Yo iba con la camiseta de Aspar hasta para visitar a mi abuela.

P: ¿Se podría decir que Aspar es como su padre de las motos?

R: Sí, totalmente.

P: ¿Cuál sería la mejor forma de despedirse de Aspar a final de temporada o cuál sería su despedida soñada del equipo?

R: La mejor forma es lo que te digan también las emociones, deportivamente hacerlo bien y pasarlo en grande. Va a ser despedida, pero vamos a seguir. Al final va a ser un hasta luego, dijéramos. Siempre es difícil hacer ese tipo de despedidas, pero yo creo que será bonito.

P: ¿Va a llorar?

R: Igual sí. Yo creo que será bonito.

P: El año que viene llega a una categoría nueva, pero contará con la experiencia de haber usado ya los neumáticos Pirelli. ¿Eso le da cierta ventaja respecto al resto o hace más sencilla su adaptación a MotoGP?

R: Los neumáticos son lo que más hace cambiar a un piloto.

P: ¿El haber usado los Pirelli le puede dar un plus para adaptarse mejor a la categoría?

R: O sea, simplemente que es como la misma, es la misma marca. Y aunque cambie lo de MotoGP, pues no será lo mismo que Moto2, pero es la misma marca. Entonces un poco de idea tienes, que luego la contrarrestas con que no tienes experiencia, pero al final sí, es positivo porque ya vas con la misma marca y ya no tienes una cosa más que aprender, que como ya hay bastantes, pues mira, una menos.

P: ¿Después de hacerse oficial su llegada a MotoGP, qué sueño le queda por cumplir?

R: Bueno, al final sí hacerlo realidad y vivirlo desde dentro y tratar de dejar mi nombre ahí en MotoGP y que sea para muchos años.

P: Le planteo una situación: última vuelta de la última carrera del Mundial, llega peleando con Marc o con Álex y ellos jugándose el Mundial en la última carrera, ¿mete la moto o no? Si gana es su primera victoria en MotoGP.

R: ¿Ellos se juegan el Mundial?

P: Sí. ¿Metería la moto? Si ganan, ganan el Mundial; si queda segundo, puede que no lo gane.

R: No, yo creo que ahí no gano. Les dejaría que ellos ganen. Si yo no voy a ganar el Mundial y él sí…

P: Y si llega a la última vuelta con ellos luchando por el Mundial, pero todavía quedan muchas carreras, ¿ahí mete la moto?

R: No, ahí meto la moto. Pero si es la última carrera y yo no me juego el Mundial. Por ejemplo, imagínate que me estoy jugando el subcampeonato y me perjudica, entonces sí que meto la moto.

P: Ha ido de menos a más este año. Cuénteme un poco cómo ha sido su evolución.

R: Ha sido un año que comenzó difícil, un año que también me está sirviendo mucho para el futuro. Aunque me cueste verlo ahora, yo creo que lo recordaré y lo agradeceré. Es un año donde cada vez estamos creciendo más. Y hay que mirar hacia adelante y tratar de lo que hay por delante aprovecharlo y no lamentarse por lo que ha sucedido.

P: ¿Qué objetivo se plantea para este año?

R: Un objetivo realista es poner en práctica todo lo aprendido y tratar un poco de estar en esa lucha del top tres del campeonato. Todo lo que se ha hecho ya no se puede arreglar, pero con 11 carreras que quedan, trataré de estar en esa lucha del top tres y yo creo que aprenderemos mucho si gestionamos bien esa situación.