David Alonso, el niño prodigio del motociclismo que eligió correr para Colombia antes que España

David Alonso (Madrid, 25 de abril de 2006) ha hecho historia al convertirse en el primer piloto colombiano en ser campeón del mundo de motociclismo. El de Aspar ha conquistado este domingo el cuarto título de su carrera deportiva con tan solo 18 años y ha llevado la bandera del país natal de su madre a lo más alto, como le prometió. El nuevo campeón del mundo de Moto3 atesora grandes trofeos en sus vitrinas como el del campeonato de España de 85GP, la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup.

Sin duda, este joven piloto está llamado a marcar una época. Todo comenzó en 2018 cuando conquistó el campeonato de España de 85GP. A los 12 años ya apuntaba maneras. Pero la cosa no se quedó ahí. Dos años más tarde, en 2020, cuando tenía solo 14 años, ganó la European Talent Cup y al año siguiente (2021) conquistó la Red Bull MotoGP Rookies Cup, siendo el piloto más joven en ganar este certamen.

Aunque en realidad su historia en el motociclismo empieza muchos años antes. Concretamente, a los 5 años, cuando se subió por primera vez a una moto. Desde entonces no se ha bajado de ella ni nadie ha podido convencerle de hacerlo. David Alonso tenía claro desde el principio que lo suyo eran las motos y no el fútbol, tenis o baloncesto como cualquier otro niño. A la vista está de que el piloto nacido en Madrid no se equivocó, no le ha ido nada mal.

Sus inicios

La gran decisión la tomó al elegir con qué bandera competía, si con la española o la colombiana. El 80 tiene doble nacionalidad, colombiana por parte de madre y española por parte de padre. Él nació en Madrid y se ha criado en España. De hecho, dio sus primeros pasos en este mundo en la escuela KSB Sport en la capital de España, donde comenzó con una moto pequeña de pruebas para ver si le gustaba.

Al ver que le gustaba desde el minuto uno en que se subió a la moto, Alonso compró su primera moto y empezó a ir a la escuela de manera permanente en busca de perseguir su sueño: «Ser como los pilotos de MotoGP». Lo que empezó como un hobbie ya se ha convertido en un trabajo, y no se le da nada mal la verdad. En su primer año en el Mundial, con Aspar, en 2023, acabó tercero en la clasificación de pilotos por detrás de Masiá y Holgado.

El hispanocolombiano se quedó a 29 puntos del primero y a 23 del segundo, pero en este segundo curso el alumno aventajado se ha convertido en el profesor de la categoría. Su templanza para dominar las carreras, para marcar los tempos en cada momento, para remontar cuando lo necesita y para dar el estacazo final en el momento adecuado le han convertido en el gran dominador de Moto3 de largo esta temporada.

Eligió correr con Colombia por su madre

David Alonso compite bajo el estandarte de Colombia por su madre, Sandra Gómez. La decisión la tomó conjuntamente con su equipo y su familia en honor a la matriarca, para que esté orgullosa y puede sacar la bandera de su país cada vez que suba al podio. Y han sido muchas este año. Además, al joven piloto de 18 años le hacía ilusión que sonara el himno de Colombia por primera vez en un campeonato del mundo.

Ahora, David, ha conseguido mucho más que eso. Si el domingo 6 de agosto de 2023 quedará para la historia por convertirse el primer colombiano en lograr una victoria en el Mundial de motociclismo tras ganar en el GP de Gran Bretaña, este domingo supera todas las expectativas. Sandra estará muy orgullosa de su hijo por lo que ha conseguido y porque ha logrado escribir el nombre de Colombia en los libros de historia del certamen de motos más importante del mundo. Su nombre y la bandera con la que ganó el título han quedado grabados para siempre.

Marc Márquez, su ídolo

De entre todos los pilotos del Mundial de MotoGP, David Alonso siente una gran admiración por Marc Márquez. Al igual que su ídolo, el piloto de Aspar está destinado a hacer grandes cosas en el motociclismo. De hecho, se podría decir que el de Cervera ha ‘apadrinado’ al madrileño dentro del campeonato.

Ambos pilotos han entrenado juntos varias veces en el circuito de Aspar y el joven de 18 años reconoce que el piloto de Gresini es una de sus mayores influencias en el mundo del motociclismo y se fija mucho en su estilo de pilotaje. Además, el ocho veces campeón del mundo le da consejos de vez en cuando y David aprovecha para tomar buena nota de ellos.

El esquí, su hobbie favorito

David Alonso aprovecha que no hay campeonato en invierno para poder irse a esquiar. Este deporte es el mayor hobbie del piloto nacido en España que corre bajo el estandarte de Colombia. Le encanta y le sirve para desconectar de las carreras, antes de comenzar a preparar la temporada siguiente.

En cuanto al ritual antes de la carrera, el joven piloto desveló cuando llegó al Mundial que es muy creyente y que siempre reza antes de empezar las carreras. Una vez ha terminado la rutina de preparación antes de la carrera, después de calentar y estar ya listo para salir a la carrera, se toma su tiempo para ponerse en manos de Dios, rezar y echarse agua bendita antes de salir a pista.