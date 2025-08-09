Oficial: Íñigo Martínez deja el Barcelona y ficha por el Al Nassr de Cristiano

El Barcelona ha hecho oficial la salida de Íñigo Martínez al Al Nassr de Arabia Saudí. Después de despedirse de sus compañeros, el central de 34 años emprenderá una nueva aventura en el fútbol saudí para las próximas temporadas. Una salida relámpago que supone un alivio para que el club pueda solucionar parte de su drama con las inscripciones.

Aunque no estaba previsto que el futbolista se marchase este verano tras renovar el pasado mes de marzo hasta 2026, el club de Cristiano Ronaldo se puso en contacto con él tras conocer que Aymeric Laporte finalmente abandonaría el equipo. Una vez llegó la oferta formal, Íñigo activó una cláusula para marcharse libre en caso de que recibiera una oferta atractiva, por lo que el Al Nassr no ha tenido que pagar ni un euro para hacerse con el fichaje del ex defensor culé.

Con la operación del central, el Barça aprovechará la ficha que deja libre para emplear los 14 millones de euros que acumulaba en la masa salarial, fórmula que permite inscribir a Joan García mientras se desbloquea completamente el culebrón con Ter Stegen. Eso sí, dinero insuficiente para que Marcus Rashford tenga ficha para el debut de Liga.

La salida de Íñigo Martínez deja huella en el Barcelona

El adiós de Íñigo ha hecho daño al vestuario. A pesar de su corta estancia, varios de sus compañeros se despidieron con cariño de él por redes sociales, especialmente los jóvenes que le veían como un líder en el equipo. Forzó salir libre del Athletic en verano de 2023 para fichar por el Barça y fue una de las piezas claves para que los de Flick levantasen Liga, Copa y Supercopa de España.

Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo -que es el nuevo capitán-, Andreas Christensen y Eric Garcia. Este último ha jugado la última temporada como lateral diestro, posición en la que también se desenvuelve el francés Jules Koundé, que llegó al Barcelona precisamente como central.