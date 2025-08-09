Pedri se pronuncia sobre Lamine Yamal: «Tiene un talento natural y una mentalidad que…»

Pedri ha hablado antes de que el Barcelona empiece la temporada y se ha pronunciado sobre qué piensa de Lamine Yamal. El centrocampista canario no ha dudado en desprenderse en elogios hacia su joven compañero, al que ha catalogado como «maduro» para la edad que tiene, además de hablar del gran talento que tiene en sus piernas: «Tiene talento natural y una mentalidad que le ayudará a llegar muy lejos».

Le ha definido como «increíble». Pedri ha querido sacar hablar sobre todos los aspectos positivos de Lamine Yamal, señalando que «hace cosas que parecen de un jugador diez años mayor» de los 18 que tiene. «Es muy maduro para su edad, tanto en el campo como fuera de él. Escucha, trabaja y quiere mejorar cada día», ha apuntado.

El mediocentro se ha referido además a la buena generación de futbolistas con la que cuenta el Barça, aunque ha señalado que no están al nivel de la anterior, la que formaron Xavi, Busquets e Iniesta: «Todavía no estamos al nivel de Xavi, Iniesta o Busquets. Ojalá Algún día lleguemos, porque ellos aportaron muchísimo al club y a la Selección. Intentamos seguir su ejemplo».

En una entrevista concedida a France Football, también ha evitado entrar en la comparación con Andrés Iniesta. Pedri ve en él a «uno de los mejores centrocampistas de la historia» y señala que «es un honor» que la gente pueda encontrar similitudes con su «juego», aunque desvela que no se plantea llegar a la altura del de Fuentealbilla: «Andrés es único e irrepetible. Cada jugador tiene su propio camino».

Además de elogiar a Lamine Yamal, Pedri ha querido destacar al resto de canteranos con los que cuenta el Barcelona: «Todo el mundo habla de Lamine, pero también están Cubarsí, Fermín… varios jóvenes han subido al primer equipo estos últimos años y su nivel es impresionante. Son verdaderos amantes de nuestros colores, lo dan todo por el club de sus sueños».

También se ha pronunciado sobre Messi. Ha desvelado que su salida «fue muy dura para el club» y que él, que en ese momento se encontraba en Japón participando en los Juegos Olímpicos celebrados en 2021, fue «un shock». «Me costaba creérmelo», ha apuntado, añadiendo además todos los aspectos positivos de jugar con el argentino: «Tenía la capacidad de ganar partidos casi por sí solo. Cuando tenía el balón y dos o tres me presionaban, siempre intentaba pasárselo a él. En los entrenamientos hacía cosas increíbles que, solo nosotros, sus compañeros, teníamos la suerte de ver. Era una locura».

También se ha referido a Flick, al que ha señalado como «un padre» para el vestuario. «Desde fuera, Flick parece muy serio y lo es a veces. Siempre escucha nuestras necesidades. Ha logrado un verdadero cambio en el grupo. Nos ha aportado su mentalidad ganadora, ese deseo constante de darlo todo en cada instante», ha desvelado.

Por último, ha hablado sobre el Balón de Oro. Para Pedri, «es un orgullo» verse entre los nominados. «Significa que el trabajo es reconocido no sólo por gente del club y por la afición, sino por el mundo del fútbol en general. Que también estén nominados más compañeros es todavía más especial, significa que el Barça está en un gran momento», ha finalizado.