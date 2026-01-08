La ruina económica del Barcelona da la vuelta al mundo: «El equipo más endeudado tras una ambición desmedida»

La situación económica y financiera del FC Barcelona no es solamente objeto de debate en España, está muy endeudado y se sabe en todo el mundo. En los últimos años, verano tras verano, invierno tras invierno, se ve las dificultades que encuentra el Barça no sólo para poder fichar, sino sobre todo para poder inscribir a sus futbolistas, donde radica la principal trampa, el máximo control por parte del estamento que rige la competición en España, la Liga.

Pero la movida económica del Barcelona, que sigue aún lejos de estar finiquitada, cruza fronteras y pasa a oídos de los estadounidense. El New York Times le ha dedicado un extenso reportaje en el que analiza las finanzas blaugrana y habla sobre su nivel de endeudamiento, afirmando que el club es «con diferencia, el Barcelona más endeudado de la historia del fútbol mundial» y recordando que «el pasivo del Barça ha alcanzado los 2.500 millones de euros, resultado de una mala gestión financiera y una ambición desmedida».

Y es que el NYT, incide en las grandes diferencias que hay actualmente con el otro gran club español, el Real Madrid, que a diferencia del Barça tiene la mitad de su deuda. Los culés, que aventuran que ésta se debe plenamente a la remodelación del Camp Nou y su profunda obra, no esquivan el análisis americano, donde destacan claramente que se trata de «una vertiginosa combinación de mala gestión financiera y ambición desmedida».

En el reportaje recuerdan las inminentes elecciones para elegir un nuevo presidente en el FC Barcelona, donde mencionan la nueva candidatura de Joan Laporta, al que tildan de «populista carismático» y al que reprochan que «ha derrochado en la compra de jugadores caros y se ha embarcado en una costosa y muy retrasada reforma del Camp Nou».

Sobre la deuda, el rotativo norteamericano expone que 1.500 millones de euros de ésta es debida a la «financiación a largo plazo recaudados para pagar la mejora del estadio», resaltando los cuantiosos retrasos que sufrido el Camp Nou en su fechas con Limak Construction al frente de la obra. Por otro lado, el otro pellizco restante señalan que responde «al compromiso de Laporta de mantenerse competitivo, cueste lo que cueste».

Entre las mayores críticas que se encuentran en este reportaje contra la gestión de Joan Laporta y la situación financiera del Barça se encuentra la apuesta del presidente por la venta de los «derechos de futuros ingresos a inversores externos», una práctica bautizada en España como sus famosas ‘palancas’, las mismas que le han permitido durante este tiempo sostener el peso deportivo con fichajes e inscripciones.

«El club vendió el 25 por ciento de sus ingresos provenientes de derechos mediáticos nacionales durante 25 años a Sixth Street, una empresa de inversión global, por 667 millones de euros. A lo largo del contrato, el Barcelona deberá redirigir unos mil millones de euros a Sixth Street, en caso de que los derechos nacionales de la liga mantengan los valores actuales», apostillan en NYT.

El medio internacional concluye que, pese al buen rumbo deportivo actual de la entidad y la vuelta parcial al Camp Nou, «hay pocos indicios de que las finanzas del equipo se estén estabilizando», destacando cuánto está el Barcelona endeudado, donde incluso aplaude al control financiero de la Liga ya que éste ha «actuado como freno al gasto del club».