Los palcos VIPS que salvaban económicamente al Barça avanzan a paso de tortuga: colocan ahora los cristales

Los palcos VIPS del Camp Nou que debían ser la salvación económica del Barcelona -o así lo vendió el propio club al ser un dinero que iba destinado a inscripciones- van a paso de tortuga. Ya en enero de 2026, y con el club azulgrana jugando en el estadio, todavía falta mucho por construir. Ahora están colocando los cristales.

Los famosos palcos VIPS fue la fórmula que el Barcelona puso para cumplir con los requisitos de la Liga de Tebas para estar en la regla 1:1 respecto al Fair Play financiero y poder fichar jugadores. Los palcos no están todavía en funcionamiento, pero el Barça contó ya con ese dinero, clave para su supervivencia económica y deportiva.

La imagen ahora es cuanto menos preocupante para la entidad culé. Estos últimos días, como se pueden ver en vídeos compartidos en redes sociales, los trabajadores de Limak están colocando los cristales de los palcos VIPS del Camp Nou. Es decir, queda mucho por hacer para que estén en funcionamiento.

El Barça quiere cuanto antes habilitar tanto los palcos VIP como la tercera gradería, de forma que aumentaría de forma considerable el aforo y los ingresos, pero a lo visto en las imágenes, va muy lento.

Cabe recordar que falta por construir todavía el tercer anillo, que es lo que hará al Camp Nou más diferente de lo que estaba, ya que hará que se puedan superar los 100.000 espectadores. La tercera grada es un escollo todavía importante y Limak está acelerando en este aspecto porque es clave para la construcción de los dos anillos de palcos en los que tantas esperanzas tiene depositadas Joan Laporta, uno de los motores económicos del Camp Nou que está por venir.