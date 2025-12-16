El Camp Nou entra en su fase decisiva: un mes para ganar 17.000 espectadores

El Camp Nou continúa con su cuenta atrás. Termina una y comienza otra. La actual tiene como objetivo pasar de los casi 45.500 espectadores que permite en estos momentos el Camp Nou a los 62.500 que proyecta las obras que se están llevando a cabo y que desembocarían en la licencia 1C que Joan Laporta y la cúpula exige a Limak Construction para finales de enero.

La empresa turca debe aprovechar hasta el último segundo de la ventana de oportunidades que se le genera en el próximo mes. Tras el duelo ante Osasuna de este pasado sábado, el Barcelona no volverá a jugar en el Camp Nou hasta el fin de semana del 25 de enero ante el Real Oviedo. Por medio disputa partidos ante el Villarreal, Espanyol y Real Sociedad en Liga, todos como visitante, así como encuentros ante el Athletic en la semifinales de la Supercopa –por ver si alguno más– y ante el Slavia de Praga en la penúltima jornada de Champions League, también lejos del Camp Nou.

Así, Limak tendrá algo más de un mes para llegar a finales de enero con los deberes hechos, con todo lo necesario y pertinente para que el club pueda tramitar la licencia 1C. Para ello la empresa turca debe dar por concluida la construcción de la tercera grada durante las próximas cinco semanas, ya que tendrá la posibilidad de aumentar el ritmo y acelerar los trabajos, ahora sin pausas obligadas por la disputa de partidos en el Camp Nou durante este tiempo.

El objetivo es llegar a los partidos que se disputan a finales de enero con el aforo del Camp Nou amplificado hasta los 62.500 espectadores para los partidos ante el Real Oviedo y el Copenhague de Liga y Champions League. Esa es la premisa y ese es el objetivo de Limak en las próximas semanas, tras un claro bajón de rendimiento desde que el primer equipo se ha vuelto a instalar en el feudo culé.

Entre los trabajos a realizar está la apertura de la zona de Gol Norte, con sus dos primeras gradas prácticamente acabadas pero que aún cuentan con dificultades en temas de accesos, sobre todo en lo relacionado con la evacuación, así como con la entrada a los asientos del público.

La tercera grada es un escollo todavía importante y Limak está acelerando en este aspecto porque es clave para la construcción de los dos anillos de palcos en los que tantas esperanzas tiene depositadas Joan Laporta, uno de los motores económicos del Camp Nou que está por venir. Junto con las obras de la zona lateral, ya avanzadas, el club espera que en el arranque de la próxima temporada el campo pueda acoger a entre 80.000 y 90.000 espectadores.

En cualquier caso, pese al avance de éstas obras, el nuevo Camp Nou no estará finiquitado por completo hasta finales de 2027 o principios de 2028, dentro de dos años, por lo que las obras aún continuará durante largo tiempo en Barcelona, momento en el que la capacidad del estadio será finalmente de 104.600 espectadores.