La triquiñuela del Barcelona para evitar una nueva invasión de los aficionados del Eintracht al Camp Nou

El Barcelona ha ideado una genial triquiñuela para intentar evitar una nueva invasión de los hinchas alemanes del Eintracht de Frankfurt al Camp Nou como sucedió el pasado 14 de abril de 2022. El club germano vuelve a visitar el estadio azulgrana el próximo martes en la Fase Liga de la Champions League. La Junta Directiva presidida por Joan Laporta quiere evitar la bochornosa imagen que se dio hace casi cuatro años y ha ideado un plan para que no pase.

El conjunto azulgrana ha sacado a la venta los precios para socios de cara al duelo contra el Eintracht en la Champions League. Un partido que se disputa el martes que viene en el Camp Nou. Unos precios más baratos que nunca y que chocan que los exagerados precios que puso el Barça en el regreso al Camp Nou contra el Athletic. La diferencia de precios es muy notable.

Si frente al Athletic en el primer partido del Camp Nou el 22 de noviembre los precios más bajos estaban en 199 euros en Liga, ahora el Barcelona ha bajado los precios para la Champions contra el Eintracht hasta los ¡40 euros! la entrada más barata.

Unos precios, bajísimos y tirados para el socio culé en un partido de Champions, que forman parte de la triquiñuela que ha ideado el Barcelona para intentar evitar la invasión alemana sucedida en el año 2022.

El 14 de abril de 2022 fue la única vez que el Eintracht pisó el Camp Nou y fue histórico. Ganó 2-3 y eliminó al Barcelona de los cuartos de final de la Europa League aquella temporada. Pero aquello no fue lo que pasó a la historia. Sí lo fue la invasión de aficionados alemanes al campo azulgrana. 30.000 hinchas, a través de reventas de socio, se hicieron con el Camp Nou.

El estadio del Barcelona se convirtió en un campo visitante para el equipo culé. Y ahora Laporta no quiere que vuelva a ocurrir. Los precios para los socios de cara a este partido, ahora en Champions, son más que asequibles con la idea de evitar la reventa e intentar que el campo se llene de socios culés y no de alemanes.