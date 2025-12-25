El invento barato de Decathlon favorito de los más frioleros: no vas a pasar frío en todo el invierno

Cuando llega el invierno y el termómetro empieza a marcar temperaturas muy bajas, los frioleros sufren más que nadie. Para ellos, ni los guantes más gruesos ni los calcetines o ropa térmica parecen suficientes. En esas, Decathlon ha vuelto a dar en el clavo con uno de esos productos sencillos, baratos y eficaces que terminan convirtiéndose en imprescindibles. Se trata de los calientamanos, calientapiés y calentadores de cuerpo, un invento que se ha colado entre los favoritos de aquellos que no quieren volver a pasar frío en todo el invierno.

Lo que más llama la atención de estos productos es su precio asequible y su facilidad de uso. No requieren baterías, cables ni ningún tipo de tecnología complicada. Basta con sacarlos del envoltorio para que empiecen a desprender calor de forma progresiva durante varias horas. Este detalle los convierte en una solución muy práctica para el día a día, ya sea para salir a pasear, ir al trabajo, hacer deporte al aire libre o simplemente aguantar las mañanas más frías sin que las manos y los pies se queden helados.

Decathlon arrasa con estos artículos para el frío

Decathlon vende estos calientamanos, calientapiés y calentadores de cuerpo por entre 7-15 euros aproximadamente, dependiendo del número de unidades que ofrezca el paquete que compres. En un momento en el que el ahorro es clave para muchos consumidores, encontrar una solución eficaz por estos precios explica también el éxito de estos artículos, que llevan varios años siendo de lo más vendido por la cadena francesa cuando llega el invierno.

Estos accesorios de Decathlon están pensados para colocarse cómodamente dentro de los guantes o del calzado, sin resultar molestos ni ocupar demasiado espacio. El calor que generan es constante y gradual, lo que ayuda a mantener una sensación de comodidad y calidez durante buena parte de la jornada. Y para los que tienen problemas de circulación o simplemente son muy sensibles al frío, este tipo de productos supone un antes y un después en su experiencia durante los meses de invierno.

Otro de los motivos de su éxito es la variedad de formatos disponibles. Decathlon ofrece paquetes con varias unidades, versiones específicas para manos, pies o incluso calentadores corporales, lo que permite adaptar el uso a distintas situaciones. No es lo mismo una caminata corta por la ciudad que una jornada completa en la montaña o en la nieve, y esta variedad hace que cada personaencuentre la opción que mejor se ajusta a sus necesidades. Además, al venderse en packs, resultan especialmente prácticos para todo el invierno.