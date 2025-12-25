El grupo Red Bull aclara la situación de Klopp: “No tiene cláusula de rescisión”

Jürgen Klopp forma parte del grupo Red Bull desde principios de este 2025. El germano lleva desde que abandonara el Liverpool en 2024 sin entrenar a ningún equipo. Pero en los últimos meses su nombre ha salido a la palestra como uno de los posibles sustitutos de Xabi Alonso, en caso de que fuera destituido. Pero desde la firma austríaca han avisado a todos los interesados que Klopp «no tiene cláusula de rescisión».

El ex técnico del Liverpool es el Director Global de Fútbol de Red Bull desde enero de 2025. Oliver Mintzlaf, director general del grupo de la bebida energética, ha salido al paso para acallar los rumores y dejar claro que «Klopp se siente como en casa con nosotros y ya ha aprendido muchísimo aquí». Si el Real Madrid o algún otro club quiere sacarlo de ahí, Red Bull no lo pondrá nada fácil.

La situación de Xabi es delicada. Y por eso el Real Madrid tiene en su agenda los nombres de varios candidatos que podrían ocupar su puesto en caso de destitución del tolosarra. Pero Mintzlaff habló en una entrevista reciente sobre la llegada de Jürgen Klopp al grupo Red Bull y destacó su «compromiso», además de dejar claro que no hay una cláusula de rescisión en su contrato. Si algún equipo le quiere y el germano está interesado deberán negociar su salida con ellos.

«Ayudó mucho al equipo a dar el siguiente paso y encontró un equilibrio excepcional entre brindar apoyo sobre el terreno y dar a los clubes un respiro. Jürgen Klopp fue el rey al fichar por nosotros sin coste alguno. Jürgen Klopp se siente como en casa con nosotros y ya ha aprendido muchísimo aquí. No hay cláusula de rescisión en su contrato y su compromiso con nosotros es evidente», afirmó en una entrevista en Sport Bild.

Klopp abandonó el Liverpool al final de la temporada 2023-24. La noticia fue un shock para el mundo del fútbol, pero el técnico tenía muy clara su decisión. «Me estoy quedando sin energía», anunció. Ahora ha entrado a formar parte del grupo Red Bull y, a pesar de que le han llegado propuestas y ha sonado para varios equipos, Jürgen sigue sin pisar los banquillos.