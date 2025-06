Klopp destroza al Mundial de Clubes: «Es la peor idea jamás implementada en el fútbol»

Jurgen Klopp no se cortó ni un pelo a la hora de dar su opinión sobre el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. El técnico alemán, actual dirigente en Red Bull, no prestó ningún tipo de elogio a la competición y la calificó como «la peor idea jamás implementada» en el mundo del balompié. La participación de su equipo Red Bull Salzburgo no hizo que rebajase sus críticas.

«Es una competición inútil. Quien gane el torneo será el peor ganador de todos los tiempos porque tendrá que jugar durante todo el verano y luego volverá a empezar la liga», comenzó diciendo el antiguo entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund.

El técnico cree que este campeonato atenta contra los intereses de los jugadores. «Es la peor idea jamás implementada en el fútbol. Hay gente que nunca ha tenido nada que ver con los negocios del día a día y ahora están generando ideas», aseveró.

En una entrevista concedida a Die Welt, el entrenador alemán quiso recalcar que el fútbol se trata de un negocio y que no se piensa en la salud de los jugadores. «Son muchísimos partidos. Me temo que la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones nunca antes vistas. Si no, ocurrirá en el Mundial o después», comentó el técnico.

Hay que recordar que Jurgen Klopp estuvo al frente del Liverpool hasta el final de la temporada 2023/24 para posteriormente tomarse un año sabático. Fue entonces cuando el alemán decidió fichar por la estructura de Red Bull donde trabaja como asesor de sus equipos de fútbol en Leipzig y Salzburgo. El entrenador, eso sí, no ha querido pronunciarse sobre lo que significa trabajar para un gigante que tiene intereses en varias ligas y que no para de incrementar su participación en el deporte mundial como se puede ver en la Fórmula 1 o el ciclismo.