El Barça actualiza sus dorsales: Cubarsí se queda el ‘5’ y Ter Stegen sin número

El Barcelona ha actualizado sus dorsales en la web oficial de la Liga. El club azulgrana hizo público que Pau Cubarsí es el heredero del ‘5’ que hasta ayer portaba Íñigo Martínez, quien se marcha al Al-Nassr de Arabia Saudí tras un traspaso que ha pillado a muchos a pie cambiado. La otra decisión que menos ha sorprendido ha sido la que han tomado con Ter Stegen, a quien han dejado sin dorsal esta temporada.

Cubarsí había lucido la pasada temporada el número ‘2’ y ahora portará un ‘5’ con mucha historia en la entidad azulgrana con jugadores legendarios como Sergio Busquets, Carles Puyol, Ronald Koeman o Julio Alberto entre sus portadores más ilustres. El jugador de 18 años es uno de los proyectos de estrella más prometedores del Barcelona y se queda como el único gran defensa de garantías en el esquema de Hansi Flick.

Ter Stegen, por su parte, ha visto cómo el Barcelona ha completado un paso más en su escarnio público tras negarse a tragar con los designios de Laporta y su directiva. El portero alemán se negó a salir del club culé, luego se operó la espalda y posteriormente se negó a que el club tuviese acceso a su parte médico para no perder su ficha en el primer equipo para inscribir a los fichajes.

Al jugador ya se le ha retirado la capitanía del Barcelona por decisión de la directiva y ahora se le ha quitado el dorsal en un claro signo de que no cuentan con él ni para cuándo esté recuperado de su lesión de espalda. Cubarsí, por su parte, sí tiene un futuro mucho más prometedor en el club azulgrana tras haberse asentado como uno de los mejores defensas del equipo en la última temporada y media. Veremos si el ‘5’ le inspira para ser el próximo Puyol.