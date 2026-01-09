El Barcelona inscribe a Bardghji medio año después de su fichaje y hereda el dorsal de Lamine Yamal

El FC Barcelona ha anunciado este viernes la inscripción de Roony Bardghji en el primer equipo. Después de su fichaje el pasado verano, el delantero ha conseguido su objetivo de tener bajo todos los efectos ficha y estar totalmente disponible para el conjunto de Hansi Flick. Un progreso que llega después de que el club culé haya conseguido liberar masa salarial en la plantilla a pesar de que se desconoce cuál ha sido la fórmula.

Hasta ahora, Roony tenía plaza en el Barça Atlètic y lucía el dorsal ’28’. A partir de la misma final de la Supercopa de España ante el Real Madrid el próximo domingo tendrá el número ’19’ que tenía antes Lamine Yamal (cogió el 10 que liberó Ansu Fati) y que ya pudo llevar en pretemporada durante los amistosos del Barcelona en la gira asiática.

En lo que llevamos de temporada, el delantero ha pasado de puntillas con el técnico alemán. Apenas ha sumado cinco titularidades, ninguna en Champions, pero suma dos goles y cuatro asistencias. De esta forma, Flick suma una incorporación fija para reforzar el ataque para la segunda parte de la temporada y el futbolista buscará tener minutos peleando con la estrella de Rocafonda. Bardghji se vio obligado a esperar medio año fruto de los problemas económicos que sufre el Barça cada vez que afronta un mercado de fichajes. Ahora, el sueco tiene la oportunidad de pelear después de su apuesta de abandonar Copenhague para marcharse a España.

El comunicado del Barcelona sobre Roony Bardghji

«Novedades con Roony Bardghji. El delantero sueco, uno de los grandes protagonistas de la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club, pasa a tener ficha del primer equipo. Hasta ahora, el extremo estaba inscrito con ficha del Barça Atlètic y lucía el dorsal ’28’. A partir de ahora, defenderá el ’19’ -dorsal correspondiente al primer equipo- a partir de este domingo, cuando tenga lugar la final de la Supercopa de España.

Como curiosidad, hay que recordar que el ’19’ es el dorsal que ya lució Roony Bardghji durante los amistosos de pretemporada disputados este verano.

La realidad es que el ‘19’ es uno de los dorsales con más historia de los últimos años. Desde que lo llevara Lluís Carreras en la temporada 1995/96, un enorme listado de nombres conocidos han defendido el mismo número.

Son Juan Antonio Pizzi (1996-98), Patrick Kluivert (1998/99), Dani García Lara (1999-03), Fernando Navarro (2004/05), Leo Messi (2005-08), Maxwell (2009-12), Martín Montoya (2012) (2013/14), Sandro Ramírez (2015/16), Lucas Digne (2016-18), Munir El Haddadi (2018), Kevin-Prince Boateng (2019), Carlos Aleñá (2019), Martin Braithwaite (2020), Mathe Agüero (2021), Ferran Torres (2022), Franck Kessie (2022/23), Vitor Roque (2024) y Lamine Yamal (2024/25).

Desde el pasado verano, cuando Lamine Yamal se quedó con el ’10’, el ’19’ había quedado vacante».