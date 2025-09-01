El Barcelona inscribe a Bardghji con ficha del filial pero sigue sin estar dado de alta en Liga

El Barcelona ha logrado inscribir a Roony Bardghji, pero lo ha hecho con ficha de filial. El club no está en la norma del 1:1 y no ha liberado el espacio salarial suficiente para poder inscribir al futbolista como miembro de pleno derecho de la primera plantilla, por ello, a falta de unas horas para que se cierre el mercado, han optado por el plan B. Esto no le permitiría jugar en la Liga hasta que no sea dado de alta en la patronal.

El sueco ha sido inscrito, pero como futbolista del Barça Atletic. Tendrá ficha con el filial, al menos hasta enero, salvo que una operación de última hora permita al club inscribirle en el primer equipo. Hasta las 23:59 horas de este 1 de septiembre tiene el Barcelona para poder hacerlo, que es cuando se cierra el mercado de fichajes y, por tanto, las inscripciones.

El Barça trató de inscribir a Bardghji nada más cerrar su fichaje, pero no pudo por no tener espacio en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de la Liga. El club utiliza una cantidad mayor de la que tiene disponible, por lo que para seguir inscribiendo jugadores tiene restricciones. Y en estos momentos ha agotado todo el espacio disponible tras los movimientos que ha ejecutado este verano.

La idea del club era abrir espacio salarial para poder hacerlo, pero en estos momentos sólo se podría si llega una oferta por un jugador y acaban vendiéndole. La opción era la de Fermín, pero el futbolista se quiere quedar a pesar de que la oferta del Chelsea mejora sus condiciones en el Barça.

Bardghji podría jugar con el filial en Segunda Federación aunque está en dinámica plena de primer equipo. Podría jugar a las órdenes de Flick, siempre que sea inscrito en la Liga. Si el club consigue hacerlo antes de la hora límite, el sueco podrá jugar con el primer equipo, algo que sucede en el Real Madrid, por ejemplo, con Mastantuono.

Sin embargo, si no habilitan su alta en la patronal, Flick no podrá contar con Roony Bardghji. Sí que podrá ascenderlo para los entrenamientos, como viene haciendo hasta ahora, pero no podría disponer de él sobre el césped en la competición liguera. Este trámite es clave para que el nórdico reciba el visto bueno por parte del organismo que preside Tebas de cara a estar a plena disposición del técnico.