El Barcelona inscribe a Gerard Martín en la Liga y Flick gana un defensa para Vallecas

El Barcelona ha logrado inscribir a Gerard Martín este viernes en la Liga y Hansi Flick gana un defensa más para disputar la tercera jornada liguera contra el Rayo Vallecano en Vallecas el domingo. El lateral izquierdo era uno de los jugadores culés pendientes de inscripción. Todavía quedan por inscribir Szczesny y Bardghji.

Poco a poco, el Barcelona va solucionando sus problemas con las inscripciones. Ha logrado inscribir a Gerard Martín y ya solamente le quedan dos jugadores más. El club ha activado un segundo aval para poder lograrlas. Szczesny, según fuentes culés, estará inscrito antes del domingo también. Veremos que ocurre con Roony.

La gran noticia para Hansi Flick es que gana un defensa en su plantilla. Gerard Martín portará el dorsal 18 esta temporada. Será jugador del primer equipo a todos los efectos después de ser parte del filial el pasado curso. Estará en la convocatoria para visitar al Rayo Vallecano este domingo.

Y es que Flick necesitaba refuerzos defensivos. Perdió a Iñigo Martínez y perdió a Gerard Martín durante las dos primeras jornadas. Ahora recupera al lateral para poder darle descanso a Balde, aunque también podrá colocarlo de central izquierdo, algo que ya hizo el entrenador alemán durante la gira asiática.

Un jugador que el año pasado fue bastante importante para el Barcelona, sobre todo en ese lateral izquierdo para sustituir a Balde, que estuvo lesionado durante una buena parte de la temporada. Llegó a jugar la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions como titular. Hansi Flick gana una nueva pieza para su defensa justo antes del parón internacional.

Un Barcelona que buscará este domingo el pleno de puntos ante el Rayo Vallecano después de ganarle antes a Mallorca y Levante. Los de Hansi Flick quieren marcharse al parón como líderes del campeonato liguero. Un partido trampa en Vallecas, aunque el técnico alemán ya sabe lo que es ganar allí a comienzos del curso.