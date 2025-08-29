El caso Fermín entra en su recta final

Últimas horas de mercado y el caso Fermín López entra en la recta final para el Barça. El nombre del jugador está sobre la mesa, eso es innegable. El Chelsea ha puesto la sexta marcha y quiere cerrar el fichaje del andaluz a toda costa antes de que cierre esta ventana de transferencias. Por el momento, tras las primeras horas desde que se conoció el interés, la situación está enquistada: Fermín quiere seguir en el Barça, los culés piden más de lo que ofrece inicialmente el Chelsea, y los blues ya preparan otra nueva intentona subiendo la apuesta.

El Chelsea lleva días sondeando la operación, convencidos de que Fermín López puede ser la guinda que complete un agitado mercado para ellos. Los blues han ofrecido inicialmente una cifra que ronda los 50 millones de euros con diferentes bonus que aumentarían el marcador final. Es la valoración actual del mediocentro en el portal especializado Transfermarkt, aunque desde el club culé lo han considerado insuficiente dada la proyección del jugador y su papel en los planes de Hansi Flick.

Pese a la negativa culé, y al también rechazo de Fermín, el Chelsea sigue ahí en la pelea. En estas últimas horas de mercado el previsible que el club londinense arme una nueva ofensiva para contentar tanto al Barça como al jugador, aumentando el precio del traspaso y mejorando jugosamente el nuevo contrato que tendría el andaluz en Stamford Bridge, evidentemente mucho mejor que el actual en Barcelona.

Fermín está en la palestra, pese a su deseo de seguir y la primera negativa del Barça, su continuidad sigue en duda, sobre todo ante una oferta mayor que maree a la directiva de Joan Laporta. Un ofertón por él podría romper de una vez por todos la barrera de incertidumbre que sostiene al Barcelona verano tras verano, sin poder operar dentro de la regla 1:1 por su desbordada masa salarial, la cual supera el límite.

De hecho, Fermín tenía este jueves una conferencia telemática con algunos aficionados y seguidores que canceló ante el previsible aluvión de preguntas en relación a su situación y futuro en el club culé. El andaluz sabe a qué se expone y que su continuidad no es segura, de ahí a que no se aventurara a tal exposición.

La nueva tentativa del Chelsea, según Sport, elevaría la oferta inicial por Fermín López hasta los 65 millones de euros, detallando que además el club inglés realizaría el pago en una única transacción y de forma inmediata, sin variable alguna. La nueva propuesta es importante y el pago único e inmediato seduce más si cabe al Barça en su situación.

El Newcastle entra en escena

El tema está en que el Chelsea no es el único club que en las últimas horas se ha interesado por Fermín. Según El Chiringuito, el Newcastle también estaría dispuesto a pujar y entrar en la carrera por el fichaje del joven centrocampista. La oferta en este caso sería mucho mayor, de 100 millones de euros, con los que esperan convencer al Barça, y con un contrato que cuadruplicará el sueldo a Fermín, con el que esperan convencer al futbolista.