Dani Senabre estalla contra el Barça por la posible venta de Fermín: «Me parece la cagada más grande…»

El Barça, ante su crítica situación económica, con la falta de ingresos y su constante desequilibrio que le aparta de la regla 1:1 y que le impide inscribir con normalidad, podría poner en jaque su futuro con la venta de Fermín López y el fuerte interés que ha suscitado en el seno del Chelsea en las últimas horas, un movimiento que califica uno de los periodistas y comentaristas más acérrimos al conjunto culé como un movimiento que puede ser «la cagada más grande en mucho tiempo».

Es así como califica Dani Senabre, comentarista del Barça en la Cadena Ser, a la operación que se están planteando en la cúpula culé. Fermín López tiene 22 años y, pese a su juventud y no poseer en estos momentos el rol de titular, ya fue importantísimo para el equipo de Hansi Flick con sus minutos sobre el césped en los que aportó no solamente intensidad y visión de juego, sino también goles y asistencias.

«Si el Barça vende a Fermín me parece la cagada más grande en mucho tiempo», exclama el periodista en sus redes sociales, a lo que añade, elevando el rumbo y potencial de Fermín a la cúspide de la actual plantilla del Barça: «Para mí (Fermín) está en el escalón inmediatamente inferior a Lamine y Pedri». Para Senabre, el centrocampista andaluz fue «imprescindible en el título del año pasado» del Barça, en relación a la Liga.

Si el Barça vende a Fermín me parece la cagada más grande en mucho tiempo. Para mí está en el escalón inmediatamente inferior a Lamine y Pedri. Imprescindible en el título del año pasado. — Dani Senabre (@danisenabre) August 26, 2025

La aparición del Chelsea y sus millones pone en jaque cualquier planteamiento deportivo de futuro del Barça, sobre todo en este contexto en el que el club tiene una enorme necesidad por generar ingresos, sea cuales sean. Fermín es sin duda una de las piezas de talento, presente en estos momentos, pero sobre todo futuro por su proyección, por el impacto que puede dar en unos años cuando se moldee y se haga con un sitio.

El Chelsea está dispuesto a ofrecer una cifra que ronde los 50 millones de euros por el joven canterano, una apuesta fuerte que resolvería de un plumazo todo el dolor de cabeza que le está suponiendo al Barça la regla 1:1 y su techo con el límite salarial. Fermín, según Transfermarkt, está tasado actualmente en esa cifra, 50 kilos que supondrían una bombona de oxígeno sin precedentes para los culés.

Pero claro, como bien presupone Dani Senabre, el movimiento conlleva un coste paralelo, el deportivo, ya que se estaría vendiendo a uno de los futbolistas con mayor proyección en estos momentos de la plantilla del Barça. Es cierto que Fermín no es titular y que su zona y demarcaciones sobre el terreno de juego quizá son las que mejor están cubiertas en estos momentos. Pedri, De Jong, Casadó, Gavi, Olmo, Raphinha… Flick tiene donde elegir esta temporada y es precisamente por esto por lo que, quizá, estén cometiendo uno de los mayores errores deportivos del Barça en los últimos años.