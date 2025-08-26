Fermín López se presenta como el salvavidas del Barcelona al entrar en el radar del Chelsea

Al Barcelona se le abre una nueva vía para poder realizar a tiempo sus inscripciones y volver a la norma del 1:1 en el límite salarial. Fermín López ha entrado en el radar del Chelsea, que estaría estudiando la posibilidad de trasladar al club una oferta formal por los servicios del mediocentro. La cantidad que se baraja rondaría los 50 millones de euros, cifra que pondría fin a los problemas de los azulgranas de cara a este fin de mercado. Eso sí, los londinenses tendrían que convencer al jugador, que no parece muy por la labor de salir.

Habiendo voluntad por parte de las dos entidades, el acuerdo parece más que probable. Sin embargo, el Barcelona se enfrenta a la misma tesitura de siempre: sus jugadores no quieren marcharse. Fermín, un jugador que ha cobrado muchísima relevancia en los últimos dos cursos, se ve con opciones de triunfar de azulgrana y, aunque tiene mucha competencia en su puesto, demostró tanto con Xavi como con Hansi Flick que puede hacerse un hueco.

Pero el Barça está muy necesitado de millones. Tienen que realizar una venta para evitar que la directiva termine avalando, puesto que de lo contrario no podrán inscribir a Szczesny, Bardghji ni Gerard Martín. El objetivo prioritario del club es dar de alta a estos jugadores antes de que se cierre el mercado de fichajes y, si se puede, poder regresar de una vez por todas a la regla del 1:1, con lo que pondrían fin a sus restricciones a la hora de inscribir jugadores, como les viene pasando desde hace cinco años, puesto que fue en la 2019-2020 la última vez en la que operó bajo esta norma.

El Chelsea quiere a Fermín

El Chelsea ha sido uno de los grandes en interesarse por el talento joven que tiene el Barcelona en su plantilla. Fermín López fue una de las grandes irrupciones de la temporada 2023-2024, aunque la cantidad de jugadores en su posición hacen que el jugador tenga complicado hacerse un hueco. Debido a su buen cartel y a no ser teórico titular, desde la Premier le han echado el ojo y el conjunto londinense no dudaría en lanzarse a por el centrocampista.

La cifra por la que Fermín López podría abandonar el Barcelona rondaría los 50 millones de euros. El Chelsea estaría dispuesto a abonar una cantidad similar, pero quedaría convencer al jugador, algo que no será nada sencillo. El pasado mes de octubre renovó su vinculación con el club hasta el 30 de junio de 2029, con un sueldo que ronda los tres millones de euros por temporada.

El club inglés no tendría problema en incrementar los emolumentos del futbolista, pero Fermín tiene en mente quedarse en el Barça y poder triunfar junto al resto de sus compañeros. A falta de cinco días para que concluya el mercado de fichajes, tendrían que convencerle para darle una salida lo más pronto posible y, de esa forma, poner fin a sus problemas más inmediatos en lo referente a las inscripciones.