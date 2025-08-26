El ex del Barcelona y campeón del mundo que avisa a Lamine Yamal: «Tiene un punto de arrogancia…»

Emmanuel Petit, ex futbolista francés que vistió la camiseta del Barcelona, Arsenal, Mónaco y Chelsea, entre otros, además de salir campeón del mundo en 1998 con Francia, ha vuelto a generar debate con sus declaraciones, en esta ocasión con un dardo hacia uno de los jugadores del momento, Lamine Yamal. El que fuera jugador del Barça en la temporada 2000/01, reconocido por ser un tipo muy directo sin pelos en la lengua, alternó elogios con advertencias hacia la joven promesa azulgrana.

El internacional francés no dudó en situar a Lamine Yamal como una de las grandes sensaciones del fútbol europeo actual, ya dejó de ser promesa en Barcelona. De hecho, comparó al joven de Rocafonda con una de las leyendas más importantes de la historia del Barcelona, un tal Leo: «Me recuerda a Messi en la banda derecha. Cada vez que toca el balón se ve que genera peligro. Suele atraer a dos o incluso tres rivales hacia su zona, lo que abre espacios para sus compañeros. Por eso el Barça es tan peligroso».

Petit subrayó el potencial del nuevo número 10 azulgrana, asegurando que su capacidad de desequilibrio lo convierte en un jugador diferencial a pesar de su

juventud: «Es un fenómeno. Si mantiene este nivel, ganará el Balón de Oro. Y él sabe que tiene que repetirlo, tanto en el Barça como en la selección española. El Mundial llega al final de la temporada, otro gran objetivo para él».

Pese a la admiración por su talento, Petit quiso lanzar un aviso a Lamine Yamal de cara al futuro en el Barcelona. Para él, el salto definitivo pasa por conquistar la Champions League: «Para consolidarse de verdad, necesita ganar la Champions. Sus cualidades son únicas. Lo único que debe mejorar es la mentalidad».

El ex jugador recordó que ahora todo fluye para el canterano, pero que los momentos difíciles pondrán a prueba su fortaleza. «Cuando llegue lo negativo, habrá muchos esperando para derribarlo. Ahí veremos cómo reacciona», comentaba, comparando su situación con la vivida por Kylian Mbappé, en una entrevista en As: «Durante años todo fueron luces verdes y, de repente, todo se vino abajo y no fue el mismo sobre el campo».

En ese punto, Petit lanzó un dardo directo al entorno del azulgrana: «Lamine Yamal debe tener cuidado con su comunicación y con la gestión de sus redes sociales. A veces se percibe un punto de arrogancia. En el pasado, los grandes futbolistas solían ser bastante tímidos. Algunos fueron arrogantes, sí, pero lo respaldaban con su juego. El problema aparece cuando los resultados no acompañan».

Petit también habla de Kylian Mbappé

El francés también habló de Kylian Mbappé y de cómo ha cambiado el PSG desde su salida rumbo al Santiago Bernabéu: «Todos en el PSG, la directiva y la afición, decían que desde que él se marchó por fin tenían un verdadero equipo, con alma. Todos jugaban los unos para los otros y no había futbolistas egoístas en el campo. Y recientemente parece que quedó demostrado que hicieron bien en cerrarle la puerta a Kylian».

Sin embargo, también reconoció que el delantero francés tuvo un papel destacado en su primera temporada en el Real Madrid. «Kylian tuvo una buena campaña y marcó muchos goles, pero la presión sobre él es ahora mayor que la temporada pasada», añadió, recordando además las dificultades que atravesó el equipo blanco por la salida de Kroos, la recta final de Modric y las numerosas lesiones que azotaron al equipo de Ancelotti el curso pasado.