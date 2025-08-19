Luis de la Fuente sobre Lamine Yamal: «Hay que tener prudencia»

Luis de la Fuente ya prepara el inicio de la selección española en su clasificación hacia el Mundial de 2026. El combinado español se medirá el 4 de septiembre a Bulgaria y el 7 de septiembre a Turquía, ambos fuera de casa. Una lista que el técnico español ofrecerá la semana que viene y en la que no se esperan muchas sorpresas.

Sobre la lista empezó hablando Luis de la Fuente en una entrevista concedida el pasado lunes. Dani Carvajal y Rodri, tras dos largas lesiones de rodilla, podrían volver más pronto que tarde con la selección española. Pero el seleccionador no quiere correr riesgos: «Que vayan con calma, lo importante es estar tranquilo y seguro. Lo que quiero es que estén disponibles para el Mundial».

Un seleccionador español que repasó en Ondacero toda la actualidad deportiva. También habló de la estrella del Barcelona y también del combinado español: «Lamine Yamal es un futbolista que va a hacer historia. Hay que darle tranquilidad, prudencia… Formando personas antes que futbolistas».

«¿Messi vs Lamine? Podrían jugar solos; dos jugadores de leyenda. Messi aún tiene mucho que decir. A ese tipo de jugadores el fútbol no les deja nunca», añadió sobre Yamal.

«Lamine va para jugador de leyenda, pero hay que ayudarle, hay que darle tranquilidad, tiene solo 18 años, hay que ayudarle como a todos los jóvenes; unos maduran antes y otros más tarde y hay que acompañarles en ese proceso», comentó también sobre Lamine. «Lamine no se enfadó conmigo cuando le cambié en el partido ante Portugal, no hubo falta de respeto porque tampoco yo lo toleraría», añadió.

«Yo no miro el club de origen del futbolista. A la selección vendrá quién creamos que tenga que venir. Tenemos seis porteros españoles que están entre los diez mejores del mundo. Tenemos la certeza de que con los que traigamos vamos a acertar», comentó Luis de la Fuente tras ser preguntado por la posibilidad de convocar a Joan García tras su fichaje por el Barcelona.

«El trabajo de Montse Tomé ha sido excepcional, de sobresaliente, me parece una entrenadora fantástica. Le deseo todo lo mejor a Sonia Bermúdez en el nuevo cargo», comentó De la Fuente sobre la situación en la selección española femenina.

«El que no quiera entenderlo es porque no le interesa. Es muy buena noticia para el fútbol español que haya muchos Gonzalos, pero estos jóvenes tienen que trabajar muchísimo porque hay una selección muy buena que no es nada fácil desbancar. Tiene que ser un aliciente para él saber que está en nuestro radar», culminó sobre Gonzalo tras el gran Mundial de Clubes realizado por el canterano del Real Madrid y su posterior ascenso al primer equipo.