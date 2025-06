De la Fuente, sobre las banderas independentistas de Iñigo Martínez: «Quiero sentimiento de pertenencia»

Luis de la Fuente se mostró tajante la noche de este lunes cuando fue preguntado por Juanma Castaño, presentador del ‘Partidazo de la Cope’, sobre si un jugador que ondea públicamente una bandera independentista debería condicionar su convocatoria con la Selección: «La única motivación con todos los futbolistas es única y exclusivamente deportiva», aseguró el técnico español que se proclamó campeón con España en la última Eurocopa.

«Yo no soy sospechoso. Habrá gente que tenga otros intereses. Yo, no. Porque el día que no elija a los mejores y pierda, me van a echar», agregó De la Fuente. Posteriormente, a la pregunta concreta sobre la situación en la que se encuentra Iñigo Martínez, el seleccionador no quiso entrar en ninguna polémica: «Creo saber por dónde vas. Y no entro en eso. Yo lo único que quiero es gente comprometida, que esté implicada, con sentido de pertenencia».

Esta cuestión se debe a la provocadora celebración de Iñigo tras conquistar la Liga con el Barça por las calles de la Ciudad Condal, ondeando la estelada independentista y llevando a su vez la ikurriña, una actitud que sin duda alguna encendieron a muchos usuarios las redes sociales y reavivó el debate de si el jugador debería volver a una convocatoria con España.

Asimismo, hay que recordar que el futbolista vasco no acudió a la última llamada de Luis de la Fuente alegando una lesión, pero «milagrosamente» pudo jugar con el Barça días después. Esta sorprendente recuperación del central y su posterior convocatoria con el Barça llevó a Osasuna a presentar una queja ante la FIFA por posible infracción del artículo 5, aunque el Comité de Disciplina desestimó la denuncia.

No obstante, De la Fuente optó por apoyar al jugador por todo lo sucedido en aquel entonces para quitar hierro al asunto. «No hay asunto. Es un futbolista que puede venir a la Selección cuando se le convoque y cuando él quiera. No tengo ningún problema. Únicamente no vino por una lesión y ya está», zanjó el seleccionador.