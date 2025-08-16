El Barcelona inscribe a Rashford en la Liga y podrá jugar contra el Mallorca

Se acabó el culebrón. El nombre de Marcus Rashford ya figura en la lista de jugadores inscritos del Barcelona en la Liga. El delantero viaja a Mallorca ya como jugador azulgrana a todos los efectos y podrá debutar este sábado después de semanas de incertidumbre. El club azulgrana lo ha conseguido a través del aval de la Junta Directiva y lo ha inscrito durante la mañana del mismo día del partido. El fin justifica los medios para Joan Laporta.

El Barcelona ha jugado una vez más al borde del precipicio y de nuevo ha mantenido el equilibrio. El proceso de inscripción pasaba en un primer momento, siempre hablando en clave azulgrana, por la validez de la Liga a los palcos VIP del Camp Nou y así el club entraría en la regla 1:1. Al no phaber fumata blanca, el Barcelona ha utilizado el aval aprobado en la Junta Directiva.

Todavía no figuran inscritos Szczesny, Gerard Martín y Roony, que no viajan junto a sus compañeros a Mallorca. La inscripción de Rashford se ha llevado a cabo durante la mañana de este sábado, a apenas unas horas del estreno liguero. La de Joan García se materializó durante la madrugada del sábado. Trasnochadores y madrugadores en el Barcelona para superar la contrarreloj.

Joan García antes que Rashford

Tras días de incertidumbre y tras pelear con Ter Stegen su baja por lesión, el Barça consigue cumplir con lo prometido al portero catalán, que ya es uno más entre los profesionales que, a ojos de la Liga, puede disputar la competición. Lo ha inscrito en la madrugada del viernes al sábado, también a pocas horas del debut liguero.

El portero alemán, que volverá a pasar por el quirófano para tratar su lesión, es considerado lesionado de ‘larga duración’ por la Liga y el club se agarra a una de la cláusulas que acepta la patronal: aprovechar cuatro quintas partes del contrato del futbolista para nuevas inscripciones. El altísimo contrato de Ter Stegen permite encajar sin demasiados problemas el nuevo contrato de Joan García, uno de los grandes fichajes del Barcelona este verano.